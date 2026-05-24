Home > Vedete > Româneşti > Trucul care o ajută pe Sonia Argint să sfideze trecerea anilor și să arate impecabil. „Îmi vin haine și de acum 15 ani!”

Raluca Vițu
Sonia Argint a dezvăluit secretele din spatele siluetei sale impecabile, dărâmând mitul dietelor drastice și al regulilor imposibil de urmat. Într-un interviu plin de naturalețe, ea a vorbit despre disciplina care o ghidează în viața de zi cu zi și despre cum reușește să își păstreze energia și tonusul de invidiat.

Vedeta a ținut să sublinieze că nu crede în miracole de moment, ci într-un parteneriat pe termen lung cu propriul corp, bazat pe respect și obiceiuri sănătoase.

Consecvența ca stil de viață

Pentru Sonia Argint, aspectul fizic și starea de spirit excelentă nu sunt rezultatul unor secrete bine păzite, ci consecința directă a unui stil de viață din care mișcarea nu a lipsit niciodată. Prezentatoarea consideră că sportul își pune amprenta nu doar asupra musculaturii, ci și asupra întregii atitudini cu care o femeie pășește în lume.

„Nu știu dacă e un secret… pentru că spun în permanență ce fac. De fapt, secretul este constanța pe care am avut-o de-a lungul vieții. În faptul că am făcut sport. Și chestia asta se vede pe corp, se vede pe față, se vede în mindset, se vede în atitudine, se vede în tot”, a explicat vedeta, pentru wowbiz.ro.

În ceea ce privește regimul alimentar, Sonia a demontat ideea conform căreia o siluetă de revistă presupune înfometare sau meniuri extrem de restrictive. Ea mizează pe o hrană curată, dar sățioasă, accesibilă oricui dorește să facă o schimbare în bine.

„În rest, nu știu să-ți mai spun. Vai de capul meu! De mâncat mănânc și nu mănânc doar frunze, mănânc destul de corect, cu accent pe proteină, legume, ce știm că este sănătos. Adică nu inventez eu nimic, este o rețetă foarte clară pe care toți o putem avea în vedere și o putem implementa în viețile noastre. Și e nevoie doar așa, de un pic de atenție”, a adăugat prezentatoarea TV.

Secretul Soniei Argint pentru a-și menține greutatea constantă. Vedeta a avut probleme cu greutatea în adolescențăIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Dincolo de calorii: Îngrijirea corpului ca formă de iubire de sine

În viziunea Soniei Argint, atenția acordată stilului de viață depășește granițele estetice, fiind strâns legată de psihic și de modul în care o femeie își percepe propria valoare. Consecvența devine, astfel, o dovadă de prețuire și un instrument prin care calitățile fizice și interioare sunt conservate în timp.

„Cred că, dacă e să vorbim despre un secret, este consecvența alături de atenție. Și chiar cu dorința autentică de a avea grijă de tine. Pentru că eu cred că noi femeile trebuie să fim cele conștiente de noi însăne și de cum ne prețuim. Și felul în care ne ducem viețile înseamnă că ne iubim și că ne prețuim și că înțelegem ce valoare avem și că vrem să o conservăm”, a subliniat ea.

Hainele vechi înlocuiesc cântarul

O altă abordare interesantă a vedetei este legată de monitorizarea greutății. Spre deosebire de multe persoane care își măsoară progresul în kilograme, Sonia Argint refuză să devină sclava cântarului. Aceasta preferă un indicator mult mai practic și mai relevant pentru a-și verifica forma fizică.

„Nu știu dacă am același număr de kilograme, dar eu mă iau după haine. Dacă îmi vin hainele de acum 5 ani, de acum 10 ani, îmi vin haine și de acum 15 ani, eu sunt mulțumită”, a mărturisit ea.

