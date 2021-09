Jennifer Lawrence (31 de ani) și soțul ei, Cooke Maroney (37 de ani), vor deveni părinți pentru prima oară. Într-un interviu din 2015, Jennifer declara: „În mod clar îmi doresc să devin mamă!”. Anul următor, pentru Glamour, actrița a mai spus: „Îmi imaginez că voi avea copii, iar întreaga mea viață va părea completă”.

Jennifer Lawrence este însărcinată cu primul copil. Actrița și soțul ei sunt căsătoriți din octombrie 2019

Jennifer și Cooke s-au căsătorit în Rhode Island, în octombrie 2019. Într-un podcast difuzat în octombrie 2020, actrița a dezvăluit ce regret are legat de nuntă.

„Am organizat o petrecere în pijamale pentru petrecerea burlăcițelor și regret că nu am organizat ceva mai mare. Una dintre prietenele mele s-a căsătorit cam în aceeași perioadă. Am mers la petrecerea ei și am sfârșit prin a considera petrecerea ei petrecerea mea, tipic unui Leu”, a spus Jennifer atunci.

Tot săptămâna aceasta s-a lansat trailerul filmului Don’t Look Up, în care Jennifer este distribuită alături de actorii Leonardo DiCaprio (46 de ani) și Meryl Streep (72 de ani).

La sfârșitul anului 2017, actrița s-a despărțit de fostul iubit, regizorul Darren Aronofsky, iar în anul următor l-a cunoscut pe Cooke, dealer de artă. Perechea s-a logodit în februarie 2019.

Într-un podcast, Jennifer a dezvăluit: „Am vrut să avem un angajament total. Și, știi, e cel mai bun prieten al meu. Mă simt onorată să devin o Maroney”.

În iunie 2019, pentru Entertainment Tonight, actrița a mai spus despre Cooke: „Este cea mai grozavă persoană pe care am cunoscut-o în toată viața mea!”.

