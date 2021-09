Cardi B și Offset, din nou părinți. Cântăreața a născut un băiețel

Cardi B și Offeset au devenit din nou părinți. Cântăreața a adus pe lume un băiețel sâmbătă, 4 septembrie. Cei doi mai au împreună o fetiță în vârstă de trei ani, Kulture Kiari Cephus.

Cardi B a dat marea veste pe rețelele de socializare, acolo unde a postat și o imagine de pe patul de spital, alături de soțul ei, rapperul Offset, și de bebelușul lor. Artista nu a dezvăluit încă numele pe care îl va purta băiețelul.

Pe lângă cei doi copii pe care îi are cu soția lui, rapperul mai are trei copii din relații anterioare. Pe Instagram, Offeset a postat o imagine în care își ține la piept bebelușul, iar în dreptul fotografiei a scris: „Capitolul 5”.

Relația dintre Cardi B și Offeset este una tumultoasă, cu multe despărțiri și împăcări. În cei patru ani de căsnicie, cântăreața a recunoscut faptul că a fost înșelată de mai multe de soțul ei, însă l-a iertat după ce acesta i-a cerut iertare în mod public.

În toamna anului trecut, după ce a aflat de o nouă infidelitate a rapperului, vedeta a depus actele de divorț.

Motivul divorțului nu are legătură cu trecutul. Nu are treabă cu înșelatul. Pur și simplu am obosit să mă mai cert. M-am săturat să nu fim pe aceeași lungime de undă, mărturisea ea la acea vreme.