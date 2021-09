Din ce cauză se operează Chef Florin Dumitrescu an de an: „Suntem mulți baieți cu problema asta!”

Chef Florin Dumitrescu a făcut o postare în mediul online prin care și-a îngrijorat fanii. Îndrăgitul jurat de la “Chefi la cuțite” a fost nevoit să se meargă la spital pentru a primi ajutorul medicilor. Motivul? O unghie încarnată cu care are probleme de mai mulți ani.

Chef Dumitrecu a postat pe pagina lui de Instagram cu degetul mare de la piciorul stâng bandajat.

„Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totuși am si eu o rugăminte la școlile de pedichiură din România. Nu mai tăiați unghiile rotunde și lăsați colțurile în pace, de 3 ani mă chinui cu unghia încarnată după ce am vrut să merg si eu cu degetele la vedere și o dată pe an trebuie să mă operez. Suntem mulți baieți cu problema asta!”, a scris Florin Dumitrescu în dreptul fotografiei.

Vedeta de la Antena 1 a ținut să facă postarea aceasta pentru a-și atenționa fanii să nu facă ce a făcut el.

Chef Dumitrescu și soția sa sunt de 10 ani împreună

În luna octombrie a anului trecut, Chef Florin Dumitrescu și soția lui, autoarea blogului Cristina Sima Beauty Blog, au aniversat 10 ani de relație. Cei doi au împreună două fiice, Ava (7 ani) și Mia (6 ani).

„10 ani de când suntem împreună oficial. Bine, au trecut câteva zile bune, dar cam în perioada asta, acum 10 ani, ne afișam împreună. Eu bucătar, ea beautywriter. Azi combinația asta e ok, e hip, e cool. Atunci, în 2010, nu era cine știe ce să fii bucătar. Dar, azi e mișto să ai acasă un chef, mai ales în condițiile în care trăim noi azi. Țin minte și acum, poza asta îi era profil pe Facebook, iar din salariul meu i-am cumpărat un ceas de ziua ei. Am dus-o la shopping la vitrină. (Adică, doar privim, nu luăm nimic că vine chiria și avem alte priorități), dar am întrebat-o subtil ce îi place, am băgat la cap, am luat salariu și i-am luat cadoul. Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toți dintre ei s-au despărțit de ceva timp și noi tot împreună și după 10 ani parcă și mai fericiți! Atât aveam de zis. Sănătate să aveți! Te iubesc, Sima!”, a fost mesajul transmis de celebrul bucătarul anul trecut, cu ocazia aniversării relației cu soția sa.

