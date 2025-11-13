Cleto Escobedo III, muzician și lider al trupei din emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, a murit la 59 de ani

Cleto Escobedo III, muzician și lider al trupei din emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani, a anunțat marți Jimmy Kimmel. Vestea a fost primită cu profundă tristețe de comunitatea artistică și de fanii emisiunii.

O prietenie de o viață, începută pe străzile din Las Vegas

Kimmel și Escobedo s-au cunoscut pe când aveau doar 9 ani, fiind vecini în Las Vegas. „Să spun că suntem devastați este puțin spus”, a scris Kimmel pe Instagram. „Faptul că am lucrat împreună zi de zi a fost un vis pe care niciunul dintre noi nu și l-ar fi imaginat vreodată.” Cei doi au fost „de nedespărțit”, iar legătura lor s-a păstrat de-a lungul deceniilor.

Într-un interviu din 2022 pentru arhiva istorică a Universității Texas Tech, Escobedo povestea: „Ne-am întâlnit într-o zi pe stradă, ne-am împrietenit imediat și am avut același simț al umorului. Am fost prieteni de atunci.”

Cariera muzicală și colaborarea cu nume mari

Escobedo a devenit saxofonist profesionist, colaborând cu artiști precum Phillip Bailey (Earth, Wind & Fire), Paula Abdul, Marc Anthony, Tom Scott și Take Six. Când Kimmel a lansat emisiunea sa pe ABC în 2003, l-a ales pe Cleto să conducă trupa din platou. „Desigur că voiam muzicieni buni, dar mai ales pe cineva cu care aveam chimie. Iar cu nimeni nu am avut o chimie mai bună decât cu el”, declara Kimmel în 2015 pentru WABC.

În 2016, cu ocazia aniversării a 50 de ani a lui Escobedo, Kimmel i-a dedicat un segment special, amintindu-și de farsele copilăriei: „Cleto avea o bicicletă cu ataș. Eu mă urcam în ataș, iar el mă conducea direct în tomberoane și tufișuri.”

Moartea lui Escobedo a fost anunțată la scurt timp după ce episodul de joi al emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” a fost anulat brusc. Invitații anunțați erau David Duchovny, Joe Keery și Madison Beer. Data exactă și cauza decesului nu au fost făcute publice.

Tată și fiu pe aceeași scenă

Tatăl lui Cleto, și el saxofonist, a fost membru al trupei din emisiune timp de aproape două decenii. Într-un interviu din 2022, Escobedo povestea cum Kimmel l-a întrebat dacă nu ar fi „cool” să-l includă și pe tatăl său în trupă. „Am zis: ar fi super tare!”

Escobedo mărturisea că rolul de lider de trupă i-a oferit un beneficiu esențial: timpul petrecut cu familia. „Turneele sunt distractive, dar sunt pentru cei tineri. Nu sunt compatibile cu viața de familie. Am învățat cât de greu e să fii plecat și să-ți lași copiii acasă. Uneori pleci când sunt bebeluși și te întorci când deja vorbesc.”

Cleto era căsătorit și avea doi copii.

