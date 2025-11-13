Actrița Sally Kirkland, distinsă cu numeroase premii și nominalizări, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, într-un centru de îngrijiri paliative din Palm Springs, California. Printre cele mai importante realizări ale sale se numără nominalizarea la Oscar pentru rolul din filmul Anna, regizat de Yurek Bogayevicz.

Sally Kirkland, o viață dedicată scenei și ecranului

Deși este cunoscută mai ales pentru aparițiile alături de Paul Newman și Robert Redford în clasicul „The Sting”, puțini își mai amintesc că Sally Kirkland a avut și un rol memorabil în celebrul serial american „Days of Our Lives”. A interpretat-o pe Tracey Simpson, un personaj excentric care o ajută pe Sami Brady să scape de autorități, într-o intrigă în care aceasta fusese acuzată pe nedrept de crimă.

În ciuda prezenței sale scurte în serial, fanii de lungă durată ai producției își amintesc cu drag de contribuția ei. Kirkland a fost o figură marcantă în lumea filmului și a teatrului, cu o carieră care a cuprins peste 250 de roluri. Printre cele mai notabile apariții se numără filmele „Going Home”, „JFK”, „Big Bad Mama”, „Pipe Dreams”, „A Star Is Born”, „The Island”, „Richard III’ și, cel mai recent, „80 for Brady”, ultimul său rol pe marele ecran.

Probleme de sănătate și sprijinul comunității

Născută la New York pe 31 octombrie 1941, Sally Kirkland a început ca model, apoi a studiat actoria la The Actors Studio, sub îndrumarea unor maeștri precum Lee Strasberg și Uta Hagen. A debutat în teatru în 1963, pe scena off-Broadway, și a continuat cu filme de avangardă precum 13 Most Beautiful Women.

În ultimele luni, actrița s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, suferind fracturi la gât, încheietura dreaptă și șoldul stâng. În timpul recuperării, a dezvoltat infecții care au necesitat spitalizare și terapie intensivă. Prietenii săi au lansat o campanie GoFundMe în toamnă pentru a o ajuta cu cheltuielile medicale.

Sally Kirkland rămâne în memoria publicului ca o artistă pasionată, cu o prezență scenică inconfundabilă și o carieră care a traversat generații.

Foto – Hepta

