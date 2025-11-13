Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic din București, a murit la 74 de ani

Lumea artistică românească este din nou în doliu. Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic din București și o figură emblematică a scenei teatrale și cinematografice, a murit la vârsta de 74 de ani, cu doar o lună înainte de a împlini 75.

Anunțul trist a fost făcut pe pagina de Facebook „Actorii Români – Valorile României nu mor”, unde se transmite: „Din păcate o nouă veste tristă ne zguduie sufletul. Actorul Mihai Dinvale […] a încetat din viață. Dumnezeu să îl odihnească în pace și lumină veșnică!”.

O viață dedicată scenei și ecranului

Născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, Mihai Dinvale a urmat Liceul de Muzică din Timișoara și apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A fost actor al Teatrului Mic, unde a ocupat și funcția de director între 2014 și 2015. A jucat în piese precum „Profesiunea doamnei Warren”, „Băieții de aur”, „Furtuna” și „Dacă n-ai mai fi”.

Prezență marcantă în film și televiziune Dinvale a apărut în numeroase producții cinematografice și seriale TV, printre care „Legături bolnăvicioase” (2006), „Iubire ca în filme” (2006), „Cu un pas înainte” (2007), „Cealaltă Irina” (2009) și „Sunt o babă comunistă” (2013).

Citeşte şi: Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Compozitorul era internat la Institutul „Matei Balș”

Citeşte şi: Crima din Teleorman, surprinsă de camerele de supraveghere. Mihaela a fost înmormântată sub paza poliției și a jandarmilor

Citeşte şi: Angela Zahiu, proprietara Hotelului Savoy din Mamaia, a murit la 78 de ani

Citeşte şi: Lee Tamahori, regizorul „Die Another Day”, a murit la 75 de ani

Mesaje emoționante din partea colegilor de scenă

Actrița Daniela Minoiu a scris pe Facebook: „Final de spectacol ‘Stela’ la Teatrul Nottara fără dl. Mihai Dinvale […] Mulțumesc pentru toate momentele frumoase […] Vă fie somnul lin… Condoleanțe familiei!”. Liliana Pană a transmis: „Aflu în seara asta că dl. Mihai Misu Dinvale […] a plecat dintre noi. […] Drum lin și vă mulțumesc pentru încrederea pe care simțeam că o aveți în mine ca om și ca actor. Off, Tata Mișu”.

Moartea lui Mihai Dinvale lasă un gol imens în lumea artistică. A fost un actor rafinat, un mentor pentru generații de artiști și un om care a trăit cu discreție, dar cu o profundă dăruire pentru artă. Publicul și colegii îl vor păstra în amintire pentru talentul, eleganța și generozitatea sa.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News