Channing Tatum și Zoë Kravitz, cel mai nou cuplu de la Hollywood

Channing Tatum (41 de ani) și Zoë Kravitz (32 de ani) formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Perechea a fost fotografiată pe 18 august 2021 plimbându-se în New York. Fotografiile cu perechea le găsiți mai jos!

„Petrec mult timp împreună, se distrează. Sunt mai mult decât prieteni apropiați sau colegi de muncă. Relația lor s-a dezvoltat în ceva mai mult”, a declarat o sursă pentru E! News.

Cuplul s-a cunoscut pe platourile de filmare ale thrillerului Pussy Island, pe care Zoë îl regizează și în care Channing este distribuit. Pelicula va reprezenta debutul regizoral al actriței.

„Chan a fost prima mea alegere, cel la care m-am gândit când am scris acest personaj”, a declarat Zoë. „După ce am urmărit show-urile lui live și filmul Magic Mike, mi-a dat de înțeles că este cu adevărat un feminist și am vrut să colaborez cu cineva care este interesat în mod clar de acest subiect.”

„Am fost șocat când Zoë m-a sunat pentru acest rol. Nu o cunoșteam. I-am urmărit filmele și știam că a produs High Fidelity, pe care l-am văzut, dar nu știam că este la acest nivel în care își dorește să regizeze. Am întrebat-o de ce s-a gândit la mine.

Nimeni nu mi-a dat șansa de a juca un astfel de rol. (…) Am fost speriat, dar și eliberat să am o astfel de conversație liberă în care mi s-a permis să gafez, să spun și lucruri greșite”, a mărturisit actorul.

Timp de doi ani, din 2019 până în 2021, Zoë a fost căsătorită cu actorul Karl Glusman (33 de ani). Înaintea relației cu Zoë, Channing a format un cuplu cu artista Jessie J (33 de ani). Perechea s-a despărțit în octombrie 2020. Anterior, actorul a fost căsătorit cu actrița și dansatoarea Jenna Dewan (40 de ani).

Jenna și Channing și-au anunțat separarea în luna aprilie a anului 2018, depunând actele de divorț în luna octombrie a aceluiași an. Fostul cuplu s-a căsătorit în anul 2009, după ce s-a îndrăgostit pe platourile de filmare ale peliculei Step Up, în anul 2006. Împreună au o fiică, Everly, în vârstă de 8 ani.

