Ce transformare uluitoare! Fosta divă a Hollywood‑ului, aproape imposibil de recunoscut la 81 de ani

Ce transformare uluitoare! Fosta divă a Hollywood‑ului, aproape imposibil de recunoscut la 81 de ani

Una dintre prezențele emblematice ale televiziunii americane din anii ’60 și ’70 a fost surprinsă în timp ce făcea treburi în curte, într-o serie de fotografii rare care au atras imediat atenția publicului. Deși în tinerețe era considerată un adevărat sex-simbol, actrița este astăzi aproape de nerecunoscut, însă continuă să fascineze prin naturalețea și discreția cu care își trăiește viața la 81 de ani.

O apariție naturală, departe de lumina reflectoarelor

În imaginile rare surprinse de paparazzi, actrița și cântăreața Joey Heatherton, căci despre ea este vorba, poate fi văzută udând grădina din fața casei sale din Los Angeles, îmbrăcată într-un hanorac negru și pantaloni sport bleumarin. Părul ei blond, nu atât de bogat ca în tinerețe, era prins în coadă, iar pe o mână purta o mănușă de grădinărit. Cu furtunul de apă în mână, actrița părea complet concentrată asupra activității sale, departe de agitația Hollywoodului.

Această apariție vine după o lungă perioadă de absență din spațiul public, ultimul ei rol fiind în 1990, în filmul Cry-Baby. De altfel, Heatherton a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor după 1977, anul în care a pozat nud pentru Playboy.

De la Broadway la statutul de bombă sexy a Americii

Cariera lui Joey Heatherton a început devreme, în 1959, când a jucat în producția originală de pe Broadway a musicalului The Sound of Music. Ulterior, s-a lansat ca dansatoare și cântăreață, însă frumusețea ei distinctivă a transformat-o rapid într-unul dintre cele mai dorite nume ale showbizului american.

A fost considerată un adevărat fenomen al anilor ’60 și ’70, iar aparițiile ei în televiziune au devenit memorabile. A participat la numeroase turnee USO alături de Bob Hope, unde îi distra pe militarii americani cu dansul și vocea ei.

O căsnicie scurtă și scandalul care i-a afectat cariera

În viața personală, Heatherton s-a căsătorit în aprilie 1969 cu jucătorul NFL Lance Rentzel. Căsnicia lor a durat doar până în 1972, iar finalul tumultuos al relației a coincis cu declinul carierei actriței.

În 1970, Rentzel a fost arestat după ce s-a expus în fața unei fetițe de 10 ani. A fost acuzat de indecență, iar pedeapsa i-a fost redusă după ce a acceptat să urmeze tratament psihiatric. Incidentul a avut un impact major asupra imaginii publice a cuplului, iar Heatherton nu și-a mai recăpătat niciodată statutul de altădată.

O rară confesiune despre începuturile ei artistice

În 2003, Joey Heatherton a acordat un interviu rar lui Horace Heidt, în care a vorbit despre începuturile sale în lumea artistică. Actrița a mărturisit că nu a avut nevoie de „nicio încurajare” pentru a intra în această industrie. A explicat că pasiunea pentru muzică i s-a născut în copilărie, când asculta orchestra tatălui ei cântând la Hotelul Biltmore.

„Am iubit muzica”, i-a spus ea lui Heidt, rememorând perioada în care descoperea lumea artistică.

Foto – Profimedia

