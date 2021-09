Actrița Maggie Wheeler (60 de ani), cunoscută în mod deosebit pentru rolul lui Janice Litman, din serialul Friends, are două fiice superbe, Juno (26 de ani) și Gemma (20 de ani).

Ce frumoase sunt fiicele actriței care o joacă pe Janice în serialul Friends

În aprilie 2020, Gemma a postat pe Tik Tok un videoclip în care recreează una dintre replicile celebre ale mamei sale. Pe videoclip, Gemma a scris: „Când oamenii află cine este mama mea și mă roagă să-i imit vocea”. În descrierea lui, tânăra a mai scris: „E prostesc de câte ori s-a întâmplat asta în subsolul unei frății”.

„Am adorat-o pe Janice. Ea și Phoebe au fost singurele personaje autentice; Ador videoclipul ăsta și pe mama ta. Semeni cu ea; Janice e grozavă! Era mereu atât de prietenoasă, iar restul personajelor erau răutăcioase cu ea fără motiv”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile postării.

Pe 16 septembrie 2021, fiica cea mare a actriței, Juno, a împlinit 26 de ani. „La mulți ani, surorii mele mai mari! Mi-aș dori să fiu cu tine să te pot cocoloși cu iubire!”, a scris Gemma pe Instagram, în dreptul mai multor fotografii cu ea și Juno. „Te iubesc mai mult decât orice!!!”, a comentat Juno.

Din anul 1990, Maggie este căsătorită cu sculptorul Daniel Borden Wheeler. Maggie și-a început cariera în anul 1980, fiind vocea mai multor personaje din serialul animat SilverHawks. În anul 1989, Maggie a jucat în filmul New Year’s Day. Cel mai recent rol al actriței este în filmul Mark, Mary & Some Other People, care se va lansa pe 5 noiembrie.

