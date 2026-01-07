  MENIU  
Brigitte Bardot a fost înmormântată în Saint‑Tropez. Soțul și fiul, copleșiți de durere la funeraliile actriței

Raluca Vițu
.

Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și una dintre cele mai influente figuri culturale ale secolului XX, a fost înmormântată miercuri în Saint‑Tropez, locul pe care l-a numit „refugiul” ei timp de decenii. Sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu, transformând stațiunea de pe Coasta de Azur într-un spațiu al emoției colective.

Ceremonie în biserica Notre‑Dame‑de‑l’Assomption

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Sicriul actriței, acoperit cu flori în nuanțe calde de portocaliu și galben, a fost purtat în biserica Notre‑Dame‑de‑l’Assomption, unde slujba a fost transmisă în direct de televiziunile franceze. În interior, o fotografie alb‑negru cu Bardot îmbrățișând un pui de focă — imagine emblematică pentru activismul ei — era însoțită de mesajul „Merci Brigitte!”.

Ceremonia a început pe acordurile emoționante ale piesei „Ave Maria”, interpretată de Maria Callas. La slujbă au participat soțul ei, Bernard d’Ormale (85 de ani), fiul Nicolas-Jacques Charrier (65 de ani), nepoții, apropiați ai familiei și reprezentanți ai Fundației Brigitte Bardot pentru protecția animalelor.

Saint‑Tropez, orașul care a aplaudat-o până la final

Pe străzile înguste ale orașului, localnicii și admiratorii au aplaudat cortegiul funerar. Mulți au venit cu pancarte și fotografii, iar un bărbat ținea un mesaj simplu, dar puternic: „Animalele îi mulțumesc lui Brigitte Bardot”.

Primăria orașului a transmis un mesaj oficial în ziua funeraliilor: „Brigitte Bardot va rămâne pentru totdeauna asociată cu Saint‑Tropez, al cărui ambasador strălucitor a fost. Prin prezența, personalitatea și aura ei, a marcat istoria orașului nostru.”

Citeşte şi: Brigitte Bardot a avut peste 100 de relații, cu bărbați și femei. Viața amoroasă tumultuoasă a actriței

Citeşte şi: Brigitte Bardot și cele patru căsnicii ale sale. De ce actrița a ales să nu își crească fiul

Pentru cei care nu au putut intra în biserică, autoritățile au instalat ecrane uriașe în port și în două piețe, unde sute de oameni au urmărit ceremonia în liniște.

După slujbă, Bardot a fost înmormântată în intimitate în cimitirul marin din Saint‑Tropez, acolo unde se odihnesc și părinții ei. Cimitirul, situat pe o colină cu vedere spre Mediterană, este locul de veci al mai multor personalități, printre care și regizorul Roger Vadim, primul ei soț și cel care a transformat-o în star mondial cu filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”.

O viață între cinema și activism

Retrasă din cinematografie din 1973, la doar 39 de ani, Bardot s-a dedicat complet cauzei animalelor. În 2007, declara pentru Associated Press:

„Nu-mi pasă de gloria mea din trecut. Nu înseamnă nimic în fața unui animal care suferă și nu are putere sau cuvinte să se apere.”

Această luptă i-a adus respectul publicului și, în 1985, Legiunea de Onoare — distincție pe care a acceptat-o doar pentru a o dedica animalelor.

O icoană care rămâne în memoria lumii

Pentru Franța și pentru milioane de admiratori din întreaga lume, Brigitte Bardot rămâne o figură unică: actriță, activistă, simbol cultural și voce neobosită pentru cei fără apărare. Saint‑Tropez, orașul pe care l-a făcut celebru și care a făcut-o celebră, i-a oferit un ultim rămas-bun demn de legenda ei.

Foto – Profimedia

