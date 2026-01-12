Bob Weir, chitaristul legendarei trupe Grateful Dead, a murit la 78 de ani

Bob Weir, unul dintre membrii fondatori ai trupei Grateful Dead, a murit sâmbătă, la vârsta de 78 de ani.

Bob Weir, diagnosticat cu cancer anul trecut

Legendarul chitarist „avea probleme pulmonare preexistente”, potrivit unui comunicat publicat pe rețelele sale de socializare și pe site‑ul oficial. În același comunicat se menționa că Weir fusese diagnosticat cu cancer în timpul verii.

„A trecut în liniște, înconjurat de cei dragi, după ce a învins cu curaj cancerul, așa cum numai Bobby ar fi putut”, se arăta în mesaj. Weir avea o soție, Natascha Münter, cu care a fost căsătorit timp de 26 de ani, și două fiice ale lor, Monet și Chloe.

„Nu există o cortină finală aici, nu cu adevărat. Doar sentimentul cuiva care pornește din nou la drum. Vorbea adesea despre o moștenire de trei sute de ani, hotărât să se asigure că repertoriul trupei va dăinui mult după el. Sperăm ca acel vis să trăiască prin generațiile viitoare de fani. Și îl conducem pe ultimul drum așa cum ne‑a condus el pe mulți dintre noi: cu o despărțire care nu este un sfârșit, ci o binecuvântare. O răsplată pentru o viață trăită cu sens”, a mai transmis familia în mesaj.

Un destin muzical născut din întâmplare

Bob Weir a fost unul dintre acei muzicieni care nu doar au cântat, ci au modelat direcția unei întregi culturi muzicale. Dispariția sa marchează un moment de răscruce pentru comunitatea formată în jurul trupei Grateful Dead, dar și pentru scena rock americană, care a pierdut un pionier al improvizației și al libertății artistice. Moștenirea lui rămâne însă vie în sunetul trupei, în spiritul fanilor și în influența pe care a exercitat‑o asupra generațiilor de artiști.

Viața lui Bob Weir a început cu o poveste neobișnuită: născut în San Francisco și dat spre adopție, a crescut într‑o familie care i‑a încurajat sensibilitatea artistică. În adolescență, a descoperit chitara și a intrat rapid în cercurile muzicale locale, unde l‑a întâlnit pe Jerry Garcia. Acea întâlnire avea să devină punctul de plecare al unei revoluții muzicale.

În 1965, Weir, Garcia și alți trei muzicieni au pus bazele unei formații electrice cu influențe blues, care avea să evolueze în Grateful Dead. Trupa a devenit un fenomen cultural, depășind statutul de simplă formație rock. Concertele lor au creat o comunitate unică, iar modul lor de a aborda turneele, înregistrările neoficiale și relația cu publicul a influențat apariția întregii scene jam‑band.

Un stil de chitară care a redefinit rolul ritmului

Bob Weir a fost un chitarist atipic. În locul solo‑urilor spectaculoase, el a ales să construiască structuri ritmice complexe, armonii neconvenționale și texturi sonore care au devenit fundamentul improvizațiilor extinse ale trupei. Stilul său a completat perfect explorările muzicale ale lui Jerry Garcia și a contribuit decisiv la identitatea sonoră a Grateful Dead.

De-a lungul a peste șase decenii de activitate, Weir a rămas un simbol al creativității neîngrădite. Moartea sa lasă în urmă un gol imens, dar și o moștenire care continuă să influențeze artiști din întreaga lume. Comunitatea pe care a ajutat să o creeze rămâne vie, iar muzica lui continuă să fie un punct de referință pentru cei care caută libertate, improvizație și autenticitate în artă.

Foto – Profimedia

