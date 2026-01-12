Cântărețul columbian Yeison Jimenez a murit la 34 de ani

Cântărețul columbian Yeison Jiménez a murit într-un tragic accident aviatic, după ce vorbise în repetate rânduri despre vise tulburătoare în care își prezisese propria moarte într-un avion.

Avion prăbușit la scurt timp după decolare

Aeronava în care se aflau Jiménez, în vârstă de 34 de ani, și membrii trupei sale s‑a prăbușit și a izbucnit în flăcări la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Paipa, în provincia Tundama, centrul Columbiei, sâmbătă, notează Sky News.

Jiménez, al cărui nume complet era Yeison Orlando Jiménez Galeano, se îndrepta către Medellín, al doilea cel mai mare oraș al țării, unde urma să susțină un concert.

Înainte de a se îmbarca, artistul postase pe Instagram un mesaj sfâșietor: „Întotdeauna smerit, pentru că ceea ce îți dă Dumnezeu îți poate lua înapoi.” Autoritatea Aeronautică Civilă a Columbiei a confirmat că accidentul este în curs de investigare.

„Autoritatea Aeronautică Civilă regretă profund accidentul produs în Paipa, Boyacá, în care și-au pierdut viața cei șase ocupanți ai aeronavei N325FA, printre care și artistul Yeison Jiménez. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și fanilor lor”, se arată într-un comunicat.

Vise premonitorii despre un accident aviatic

În mai multe interviuri acordate înaintea tragediei, Jiménez mărturisise că avusese de mai multe ori vise în care murea într-un accident de avion.

„Am visat de trei ori că urma să avem un accident de avion și că trebuia să-i spun pilotului să se întoarcă. Iar când venea, îmi spunea: Șefule, bine că mi-ai zis, pentru că ceva nu era în regulă, dar am rezolvat, urcă.”, povestea artistul într-un interviu pentru postul columbian Caracol, citat de New York Post.

„Astea au fost visele. Și într-unul dintre ele am visat că murisem și că apăream la știri. A fost a treia oară când am visat asta. Dumnezeu mi-a dat trei semne, dar nu le-am înțeles” – a mai mărturisit el.

În același interviu, Jiménez dezvăluise că fusese implicat anterior într-o aterizare de urgență cu aceeași aeronavă.

Cu doar zece zile înainte ca fiul său să se nască, artistul se afla la bordul avionului când acesta a început să se zguduie imediat după decolare, iar cameramanul său a observat apă ieșind din motor.

O carieră de 25 de ani, opt albume și milioane de fani

De-a lungul carierei sale de 25 de ani, Jiménez a lansat opt albume și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din Columbia. În urma lui rămân soția sa, Sonia Restrepo, și cei trei copii ai lor.

Fotograful său, Weisman Mora, se numără printre celelalte cinci victime ale accidentului, alături de pilotul căpitan Hernando Torres și pasagerii Juan Manuel Rodriguez, Óscar Marin și Jefferson Osorio.

Fiica artistului, Camila, i-a adus un omagiu emoționant pe Instagram:

„Te iubesc, tată. Nu știi cât mă doare să-ți văd videoclipurile și tu să nu mai fii aici”, a scris ea.

Muzicianul Andrés García, o altă figură importantă a genului muzical popular, a transmis și el un mesaj de condoleanțe: „Îndrăznesc să spun că am pierdut cel mai mare artist al muzicii populare din Columbia și din lume. Ce moștenire uriașă ne-ai lăsat… un artist fără aroganță, cu o modestie remarcabilă. Zboară sus, Campionule. Putere și alinare pentru întreaga familie.”

Foto – Instagram

