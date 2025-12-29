Actrița Melanie Watson Bernhardt a murit la 57 de ani

Actrița Melanie Watson Bernhardt, cunoscută cel mai bine pentru rolul lui Kathy Gordon din sitcomul de succes al anilor ’80 Diff’rent Strokes, a murit în Colorado Springs, a declarat fratele ei pentru TMZ.
Actrița, care suferea de boala genetică osteogenesis imperfecta – care provoacă fragilitate osoasă, tonus muscular scăzut, pierderea auzului și probleme dentare – fusese internată după ce a suferit hemoragii, a relatat publicația. Starea ei de sănătate s-ar fi deteriorat rapid după internare.
Bernhardt avea 57 de ani. Fratele ei a spus pentru TMZ că sora lui a fost norocoasă să trăiască atât de mult având în vedere condiția ei medicală.
Rolul care a făcut-o cunoscută în Diff’rent Strokes
Melanie Watson Bernhardt a avut un rol recurent în Diff’rent Strokes, unde interpreta o prietenă în scaun cu rotile a personajului principal Arnold (Gary Coleman). Serialul a rulat timp de 8 sezoane, între 1978 și 1986. După încheierea serialului, Bernhardt s-a retras din actorie.
Coleman a murit la 42 de ani, în 2010, din cauza unui hematom epidural. Înainte de moarte, câștigase un proces împotriva părinților și a consilierului său financiar pentru deturnarea câștigurilor sale.
Dana Plato, care a interpretat-o pe sora adoptivă a băieților, Kimberly, s-a confruntat și ea ani la rând cu probleme legate de droguri și alcool. A murit la 34 de ani, în 1999, din cauza unei supradoze de droguri, ulterior considerată sinucidere.
