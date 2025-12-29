Actrița Melanie Watson Bernhardt a murit la 57 de ani

Actrița Melanie Watson Bernhardt, cunoscută cel mai bine pentru rolul lui Kathy Gordon din sitcomul de succes al anilor ’80 Diff’rent Strokes, a murit în Colorado Springs, a declarat fratele ei pentru TMZ.

Melanie Watson Bernhardt a murit la 57 de ani

Actrița, care suferea de boala genetică osteogenesis imperfecta – care provoacă fragilitate osoasă, tonus muscular scăzut, pierderea auzului și probleme dentare – fusese internată după ce a suferit hemoragii, a relatat publicația. Starea ei de sănătate s-ar fi deteriorat rapid după internare.

Bernhardt avea 57 de ani. Fratele ei a spus pentru TMZ că sora lui a fost norocoasă să trăiască atât de mult având în vedere condiția ei medicală.

Rolul care a făcut-o cunoscută în Diff’rent Strokes

Melanie Watson Bernhardt a avut un rol recurent în Diff’rent Strokes, unde interpreta o prietenă în scaun cu rotile a personajului principal Arnold (Gary Coleman). Serialul a rulat timp de 8 sezoane, între 1978 și 1986. După încheierea serialului, Bernhardt s-a retras din actorie.

Mai târziu, a creat și a fost director executiv al Train Rite, o organizație care antrenează câini din adăposturi pentru a-i ajuta pe cei cu dizabilități, potrivit IMDB

O viață marcată de o boală genetică rară

Bernhardt a fost căsătorită anterior cu Roger Bernhardt între 1994 și 1996.

Diff’rent Strokes urmărea povestea a doi frați orfani din Harlem (Willis și Arnold Jackson) care erau primiți în familia unui om de afaceri bogat din New York, pentru care mama lor lucrase cândva.

În 2021, Todd Bridges – care l-a interpretat pe Willis – a declarat pentru Page Six că s-a confruntat cu „rasism extrem” în copilărie, în perioada în care era actor.

„Aici ești, făcând ceva spectaculos pentru oameni, iar ei se bucură de asta, dar apoi ieși afară și ești tratat ca și cum ai fi ignorant, prost și stupid”, a spus el.

Citeşte şi: Legenda cinematografiei franceze Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Citeşte şi: Adelia „Ada” Zeidler, sora lui George Clooney, a murit la 65 de ani

Citeşte şi: Legendarul cântăreț și compozitor Chris Rea a murit la 74 de ani

„Nu ca și cum ai avea inteligență sau ai fi un copil bun, deloc”, a continuat el.

Bridges, la fel ca și colegii săi de platou, s-a confruntat cu probleme după încheierea serialului. El a avut dependențe de cocaină și metamfetamină. În 1989, a fost arestat și judecat pentru tentativa de omor a lui Kenneth „Tex” Clay, un dealer de droguri din Los Angeles, dar a fost achitat.

Coleman a murit la 42 de ani, în 2010, din cauza unui hematom epidural. Înainte de moarte, câștigase un proces împotriva părinților și a consilierului său financiar pentru deturnarea câștigurilor sale.

Dana Plato, care a interpretat-o pe sora adoptivă a băieților, Kimberly, s-a confruntat și ea ani la rând cu probleme legate de droguri și alcool. A murit la 34 de ani, în 1999, din cauza unei supradoze de droguri, ulterior considerată sinucidere.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News