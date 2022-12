Stela Enache: “De Crăciun, copiii mei erau fericiți dacă eram eu acasă” / Interviu

Celebra cântăreață Stela Enache, soția regretatului cântăreț și compozitor Florin Bogardo, rememorează Crăciunul din vremea copilăriei, dar și sărbătorile petrecute, mai târziu, în postura de mamă, alături de cei doi copii. În anii comunismului erai norocos dacă reușeai să crești un porc și să ai ce pune pe masă, oamenii se bucurau pentru mult mai puțin iar latura spirituală a sărbătorii era mai importantă decât latura culinară, își amintește Stela Enache.

Într-un interviu oferit în exclusivitate, pentru UNICA.RO, celebra cântăreață Stela Enache (72 ani) își aduce aminte de sărbătorile petrecute alături de familie, de cum fugea de acasă când se tăia porcul și recunoaște că nu mergea la colindat pentru că era vacanță și voia să se odihnească.

Stela Enache, despre Crăciunul copilăriei: “Pe vremea aceea eram fericiți dacă aveam ce pune pe masă”

Soția regretatului Florin Bogardo mărturisește că acasă la ea toți așteptau cozonacii cu mac făcuți de artistă, își amintește că bucuria copiilor ei era să o vadă acasă și ne povestește cât de mult și-a dorit o păpușă care să închidă ochii, jucărie pe care și-a cumpărat-o singură la 23 de ani.

Cum petreceați Crăciunul în copilărie?

Clar petreceam în familie și puneam preț pe partea spirituală a momentului, nu pe cea culinară. Aceea era mereu pe planul doi.

Cea mai frumoasă amintire de Crăciun: “Nu aveam televizor sau telefoane mobile, aveam doar familia”

Vă mai aduceți aminte ce feluri de mâncare gătea mama dumneavoastră?

Pe vremea aceea eram fericiți dacă aveam ce pune pe masă. E adevărat că tăiam porcul de sărbători, asta când aveam porc. Când nu tăiam porcul, situația era mai complicată. Aveam animale în jurul casei și eram obișnuită cu ele, dar tăiatul porcului a fost mereu pentru mine un chin, plecam de acasă. Orice altceva tăiau ai mei nu aveam nicio problema, până la porc.

De ce nu mergea Stela Enache la colindat

Mergeați la colindat cu prietenii?

Nu prea mergeam la colindat, dar aveam colegi care o făceau. Lumea îi primea cu căldură și le dădea mere și nuci. Adevărul e că eu aveam atâta alergătură zilnic, școală, sport și meditații încât eram fericită când era vacanță, mai stăteam și eu liniștită și-mi plăcea să stau cu ai mei.

“Mi-am dorit toată copilăria o păpușă care să închidă ochii”

Vă mai aduceți aminte de cel mai frumos cadou primit în copilărie?

În general am fost un copil modest, mă bucuram de orice cadou pe care-l primeam, oricât de mic. De obicei primeam ceva de îmbrăcat, o pijama sau ceva de genul.

Țin minte că mi-am dorit o păpușă care să închidă ochii toată copilăria mea. Mi-am luat-o singură la 23 de ani, din Germania, din primul turneu am venit acasă cu păpușa de a și râs Florin de mine.

Ce-și doreau copiii dumneavoastră de Crăciun, când erau mici?

Copiii mei erau fericiți dacă eram eu acasă. Fiind mereu în turneu, acesta era cel mai frumos cadou pentru ei. Când plecam în străinătate aveam tot felul de broșuri și mereu îmi dădeau câte o comandă să le aduc ceva. De cele mai mult ori ascundeam cadourile până venea un eveniment, sărbătorile sau zilele lor.

Stela Enache, expertă în bucătărie de Crăciun: “Specialitatea mea era cozonacul cu mac și nucă”

Stela Enache ne face dezvăluiri despre Crăciunul din familia ei

Ce specialități gătiți de Crăciun? Există vreun fel de mâncare pe care-l așteaptă, cu predilecție, toată familia?

Nu știu dacă aveam specialități. Găteam celebrele sarmale făcute cu varză pusă de tata la butoi și toate porcăriile care existau, de la lebăr la tobă și cârnați. Dar, într-adevăr, cel mai așteptat de copii era cozonacul meu cu mac sau cu nucă. Mie, personal, îmi place cel cu mac, îmi aduc aminte și acum mășina de măcinat cu manivelă. Mai mult, pentru ei îl făceam plus că era singura prăjitură din care mai mâncam și eu pentru că mie nu-mi plac dulciurile.

Când eram mică, mama se chinuia să facă doboș, cremșnit, iar eu mâncam bomboane acrișoare pe care le cumpăram de la Alimentara. Colegele mele de liceu mergeau la cofetărie să ia prăjituri, mai puțin eu. Și acum sunt la fel.

Care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun pe care o aveți?

Cea mai frumoasă amintire este când eram cu toții. Mama, tata, soțul, socrul și copiii mei. Atunci când erau mici și așteptau cu infriguare să vină Moșul, care era de fapt tata, țin minte că făceam tot felul de lucruri să nu-l vădă plecând să se îmbrace, să devină Moș Gerilă.

Era frumos atunci, familia era mai unită, mai închegată, atmosfera era mai caldă. Nu aveam televizor sau telefoane mobile, aveam doar familia lângă noi. Nici poze nu am de atunci pentru că nici aparat de fotografiat nu aveam.

“După sărbători vreau să mă organizez să-mi văd copiii”

Anul acesta i-ați scris vreo scrisoare Moșului? Ce i-ați cerut?

Mi-aș dori ca Moșul să-mi dea sănătate și posibilitatea să ne mai întâlnim, o dată, cu toții, că pe cei plecați nu mai pot să-i aduc înapoi. După sărbători, vreau să mă organizez să-mi văd copiii. Acum mai avem un motiv serios să ne vedem, trebuie să-și schimbe fii-miu buletinul și nepoata mea cea mică vrea neapărat să vină să mă vădă.

Stela Enache și copiii ei, Anton și Laura

Câte lucruri bifate aveți de la început până la finalul anului? Ce ați reușit să îndepliniți și ce nu?

Am bifat foarte multe lucruri, spectacole, emisuni, interviuri și foarte multe lucruri personale care așteptau să fie rezolvate. Ba să zugravesc, să schimb caloriferele, bine că am reușit să le fac pe toate. Trebuie să repar în casă, sunt priorități, într-o casă ai mereu câte ceva de făcut. Noroc că am niște oameni serioși care mă ajută, când pot și ei și eu să ne coordonăm. Eu apelez mereu la aceeași oameni dacă-mi plac, sunt devotată.

Stela Enache petrece Revelionul cu prietenii

Unde petreceți Revelionul anul acesta?

Ca de obicei, o să stau cu prietenii mei anul asta pentru că doi ani am stat închiși în casă. Probabil că vom merge la un restaurant, acum suntem încă în discuții. Poate voi și cânta, dar deocamdată nu știu, sincer mă feresc. Am cântat atât de mult pentru toată lumea încât acum vreau să mă distreze alții pe mine.

Cel mai frumos Revelion este acasă, dar facem parte dintr-o societate și trebuie să ne achităm de niște datorii, iar dacă prietenii te invită nu se face să spui nu. Ținem foarte mult unii la alții și e mai simplu să mă duc eu singură la ei decât să vină toți la mine acasă.

