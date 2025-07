Simptomele pe care Busu le-a ignorat cu câteva luni înainte de a face infarct: „Puteam să fiu legumă”. Florin Busuioc a fost resuscitat timp de nouă minute pe scenă!

Florin Busuioc a trecut printr-o experiență dramatică în 2018, când a suferit un infarct chiar pe scenă, în timpul unui spectacol. Incidentul a fost atât de grav încât actorul a fost resuscitat timp de nouă minute de colegul său, Bogdan Talașman, înainte de a fi transportat de urgență la spital. La șapte ani de la acea întâmplare, Busu a povestit în cadrul unui podcast despre simptomele premergătoare care i-au fost semnale clare, dar pe care le-a ignorat. După ce a supraviețuit și a ieșit din coma indusă, Florin Busuioc a tras un semnal de alarmă asupra importanței de a nu ignora semnele de pericol ale corpului.

Semnele pe care Busu le-a ignorat înainte de infarct

Înainte de a suferi infarctul, Florin Busuioc a avut câteva simptome care, retrospectiv, ar fi trebuit să-l îngrijoreze. Actorul a mărturisit că a avut dureri în piept, semne care ar fi putut fi un indiciu clar al unui preinfarct, dar pe care le-a ignorat, considerându-le neimportante.

„„Am avut niște dureri în coșul pieptului pe care nu le-am luat în seamă, cu vreo câteva luni înainte. Probabil că era un semn de preinfarct sau ceva. Într-o noapte știu că m-am simțit mai rău, dar nu am fost la doctor. Să nu ignorăm semnele și să mergem la doctor, da! Mai ales dacă fumați este absolut necesar”, a spus Florin Busuioc, în cadrul podcastului moderat de Nicoleta Luciu, adăugând că într-o noapte chiar s-a simțit mai rău, dar nu a mers la doctor.

Actorul a explicat că obiceiurile sale nocive, precum fumatul excesiv și consumul mare de cafea, au contribuit la apariția problemelor cardiace.

Florin Busuioc a recunoscut că în acea perioadă fuma trei pachete de țigări pe zi și bea 16 cafele, obiceiuri care, în mod clar, nu au fost benefice pentru sănătatea sa.

„Nu mai fumez, nici băuturi alcoolice nu mai pun în gură, deși nici înainte nu consumam. Am stat vreo 10 zile în comă indusă, după am mai stat vreo săptămână și ceva. Ei mi-au dat starea de comă să mă controleze, să controleze tot ce intră medicamentos în mine. Nu-mi aduc aminte nici când m-au adormit, nu-mi aduc aminte nici ziua în care am făcut infarct. Ziua aia s-a șters din memoria mea complet”, a mai subliniat Busu.

„Puteam astăzi să fiu o legumă”

În 2018, în mijlocul unui spectacol la Craiova, Florin Busuioc a început să se simtă rău și a suferit un infarct chiar după ce a părăsit scena. În acele momente critice, viața lui depindea de intervenția rapidă a colegului său, Bogdan Talașman, care nu a ezitat să-l resusciteze pe loc, chiar înainte de venirea Salvării.

„M-a salvat un coleg, Bogdan Talașman, cu care jucam. El mi-a făcut resuscitarea. Mi-a rupt 5 coaste, dar bine că mi le-a rupt, pentru că mi-a trimis oxigen la creier. N-am așteptat mult până a venit ambulanța, că a venit cam în 6 minute, dar dacă nu-mi trimitea pe loc oxigen la creier, puteam astăzi să fiu o legumă’, a povestit Florin Busuioc în podcastul Nicoletei Luciu.

Actorul a mai spus că, dacă Bogdan nu ar fi acționat atât de rapid, riscul de a rămâne cu sechele grave ar fi fost imens.

Bogdan Talaşman: „Am rupt 5 coaste pentru a-i salva viața”

Într-un moment plin de adrenalină și frică, Bogdan Talașman a fost cel care a luat inițiativa de a salva viața colegului său. Deși nu avea experiență în acordarea primului ajutor, Talașman a reacționat rapid și a început să-i facă masaj cardiac lui Florin Busuioc, până la sosirea echipajului medical.

„L-am stropit cu apă! Nu a schițat niciun semn, nimic! Atunci, probabil adrenalina, frica să nu moară un om lângă mine m-a făcut să fac ceea ce nu mai făcusem niciodată până atunci!”, a relatat Bogdan despre acele momente dramatice pe contul său de socializare.

Citeşte şi: Florin Busuioc, confesiuni rare despre cei trei copii: „Cu băiatul, fetele nu s-au văzut niciodată!”

Citeşte şi: Florin Busuioc, la Pro TV de aproape 20 de ani. Cine este femeia care i-a dat rubrica Meteo și ce spune despre ofertele de la concurență: “Nu m-au interesat” / Exclusiv

„Atunci credeam că o să-l omor cu mâna mea, tot felul de lucruri îți trec prin cap în momentele alea.. Dragos Câmpan, regizorul nostru era lângă mine și i-am spus: bă, dacă îi intră o coastă în inimă sau plămâni, ce dracu fac, îl omor cu mâna mea?’

Iar el știu că mi-a spus doar atât: nu te opri acum ca oricum moare!

Și am continuat să-i fac masaj cardiac și să-i rup pe rând 5 coaste. Evantai l-am făcut.. Până a venit Salvarea! 9 minute a durat! Aveam mâinile, antebrațele ca ale lui Popeye Marinarul„, a spus el. Cu toate acestea, intervenția rapidă și determinată a fost cea care a făcut diferența între viață și moarte pentru Florin Busuioc.

„Tu l-ai salvat pe tata de la moarte?”

La o lună după incident, Florin Busuioc și Bogdan Talașman s-au întâlnit din nou, iar întâlnirea lor a fost una emoționantă. În acel moment, fiica mai mică a lui Florin i-a mulţumit lui Bogdan că i-a salvat tatăl de la moarte.

„Când după o lună și ceva m-am dus acasă la Busu, el deja fusese operat, era în recuperare… și mă duc eu acasă la el și vorbim, și povestim ce s-a mai întâmplat între timp, iar când să plec, fetița lui mai mică se uita la mine și îmi zice în față: tu l-ai salvat pe tata de la moarte? Zic: nu, nu eu, Salvarea!

Ba nu, eu știu ca tu! Și pentru asta vreau să îți mulțumesc și vreau să-ți arăt ce am învățat la gimnastică. Uite! Podul de sus. Șpagatul. Sfoara. Statul în mâini. Și săritura asta! Și în timpul ăsta ea le făcea acolo cat putea de bine ca să-mi arate mie…

Eu mă uitam la Busu! Busu la mine! Plângeam amândoi. Am plecat. Țin minte doar ca afară ningea ca în povești. Era în 23 decembrie 2018. Atât!”, a scris actorul pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News