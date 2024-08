Florin Busuioc, la Pro TV de aproape 20 de ani. Cine este femeia care i-a dat rubrica Meteo și ce spune despre ofertele de la concurență: “Nu m-au interesat” / Exclusiv

Florin Busuioc este cel mai popular prezentator al rubricii Meteo și este fidel postului Pro TV de aproape două decenii. Înainte să aducă cele mai noi informații despre vreme, Florin Busuioc a mai fost implicat și în alte proiecte ale televiziunii. Cea care a avut inspirația să îl responsabilizeze cu celebra rubrică pe care o are și în prezent este nimeni alta decât Mona Segall, care, în acea perioadă deținea funcția de producător general. Florin Busuioc a fost ofertat, de-a lungul timpului, de alte posturi TV, însă nu a fost interesat de vreo mutare.

Florin Busuioc sau Busu, așa cum îl știu telespectatorii, este una dintre cele mai carismatice vedete de pe micul ecran. Actorul a intrat în echipa Pro TV înainte ca postul TV să emită. Cu 6 luni înainte ca televiziunea să fie lansată, actorul a fost cooptat în echipa care se ocupa de dublaje pentru desene animate. Din colectiv mai făceau parte Dan Tufaru, Andrei Duban, Marina Procopie, Tomi Cristin, Teleoacă. Apoi, Florin Busuioc a preluat ștafeta de la George Vintilă și a devenit voice over pentru diverse emisiuni concurs ale postului TV.

Mona Segall l-a trimis pe Florin Busuioc la Meteo

După o bună perioadă în care și-a făcut treaba foarte bine ca voice over, Busu a ajuns să facă parte dintr-o nouă emisiune. A ajuns la Bingo, unde, din nou, a demonstrat că e profesionist, doar că după era Bingo a avut surpriza de a rămâne fără proiect pe sticlă.

“Și am intrat în concediu fără plată. Sigur că ei, ca să mă țină acolo, mi-au mai dat o reclamă, o voce pe colo și, la un moment dat, Mona Segall care era producător general, îmi zice: ‘Nu vrei să faci Meteo până îți găsim ceva de lucru?’ De ce nu? Am intrat la Meteo și acolo am rămas”, a spus, pentru Unica.ro, Florin Busuioc.

De-a lungul timpului, carismaticul actor a fost ofertat și de alte televiziuni, dar a preferat să rămână fidel postului din Pache Protopopescu. Răspunsul este unul diplomat, dorind să nu se supere nimeni pentru refuz. A preferat să aibă continuitate la Pro TV. “Dacă le-am primit (n.r. ofertele), eu nu mai țin minte și nu m-au interesat oricum”, ne-a mărturisit el, care, vara viitoare va împlini două decenii de când lucrează la Pro TV.

Florin Busuioc: “Mă apostrofau pe bune, adică nu era o chestie de glumă”

Prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV este o figură atât de populară, încât și pe stradă este oprit de oameni dornici să inițieze dialoguri despre vreme. Mai mult, unii dintre ei își permit și glume cu Florin Busuioc. “Mulți sunt atât de drăguți, atât de glumeți încât mă mai și apostrofează: ‘Hai, bre, că ai zis că plouă azi și, uite, e soare!’ Nu am zis că plouă! ‘Hai, domne, că am glumit și eu!’ Adică oamenii sunt glumeți și, în general, nu am avut conflicte de niciun fel cu oamenii în perioada asta cu Meteo”, ne-a povestit el.

În schimb, Busu era tras la răspundere în perioada în care lucra la Bingo. Atunci multe persoane erau supărate din cauza faptului că nu se numărau printre câștigători. Așa că nu de puține ori, când îl întâlneau pe actor pe stradă, îi cereau explicații.

“Am avut conflicte când eram la Bingo. ‘Ai tras bieletele pentru ăia, că îi știi, că îi cunoști, îți ajuți prietenii!’. Mă apostrofau pe bune, adică nu era o chestie de glumă. Că ei joacă de ani de zile și nu au câștigat niciodată. Păi și ce vină am eu?”, le spunea prezentatorul TV, explicându-le că el, de fapt, își făcea jobul pentru care era plătit și nu avea cum să favorizeze pe cineva.

