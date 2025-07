Florin Busuioc, confesiuni rare despre cei trei copii: „Cu băiatul, fetele nu s-au văzut niciodată!”

Florin Busuioc a vorbit deschis despre viața de tată în cadrul podcastului MOM by Nicoleta Luciu, dezvăluind aspecte mai puțin cunoscute din relația cu copiii săi.

Florin Busuioc, mărturisiri intime despre copiii săi

Florin Busuioc are trei copii din două căsnicii: un băiat și două fete. Fiul său, Florin Busuioc Jr., s-a născut în 1991, din prima căsătorie cu Marieta Busuioc. Relația dintre tată și fiu este una distantă, iar actorul a vorbit rar despre acest subiect. Cele două fiice, Natalie și Catinca, sunt din actualul mariaj cu Liliana Busuioc. Natalie este studentă, iar Catinca se află încă în perioada liceului.

Florin Busuioc a recunoscut că, odată cu trecerea anilor, perspectiva sa asupra rolului de părinte s-a schimbat, iar acum încearcă să fie prezent în viața fiicelor sale într-un mod mai conștient și echilibrat.

Deși distanța emoțională cu băiatul său persistă, Busuioc a vorbit cu căldură despre fiicele sale, Natalie și Catinca, subliniind că amândouă își urmează pasiunile și studiază domenii care le plac. Natalie este studentă la inginerie chimică în limbi străine, iar Catinca se află încă în perioada liceului.

“Prima dată am devenit părinte cu băiatul de la Târgu Mureș. Cât aveam eu atunci? 28-29, cam așa. Eu am un băiat la Târgu Mureș, dintr-o primă căsătorie, cred că 29 de ani aveam. N-a durat prea mult relația noastră și am un băiat care are acum câți? 30 și… în cât s-a născut? ‘90 sau ‘91, are 34-35 de ani. După care, la o distanță de câțiva ani buni, buni chiar, în 2004 s-a născut Natalie și în 2009 s-a născut Catinca, cele două fete ale mele.

Natalie este studentă la inginerie chimică în limbi străine la Politehnică. N-a urmat calea tatălui deloc, s-a dus pe chimie, și asta mică e elevă la Liceul Tonitza, desenează extraordinar de bine, pictează foarte bine, deocamdată, în momentul ăsta, zice că ar vrea să facă scenografie sau design vestimentar, probabil scenografie mai degrabă. Vom vedea unde o vă duce destinul până la urmă, pentru că opțiunea pe care trebuie s-o facă la un moment dat, se vă face în clasa a XI-a, acuma a trecut într-a X-a” – a mărturisit actorul.

Actorul nu are o legătură apropiată cu fiul său

Florin Busuioc a mai spus că nu are o legătură apropiată cu fiul său din prima căsătorie, iar acesta nu s-a întâlnit niciodată cu cele două fiice ale sale din actualul mariaj.

“Cu băiatul, fetele nu s-au văzut niciodată. (…) Foarte puțin și foarte rar (n.r. ține legătura cu băiatul său). (…) La un moment dat se apucase să studieze meteorologie și cred că a terminat facultatea de meteorologie, asta cred că a terminat, după aceea mai departe nu știu ce s-a întâmplat. (…) Cred că aia mică (n.r. e mai apropiată de el). (…) Nu-i refuz nimic, iți dai seama… nici Nataliei nu-i refuz, dar pe asta mică o întreb: “Vrei ceva?”, pe Natalie n-o mai întreb, pentru că e deja mai mare și se mai descurcă și singură” – a adăugat Florin Busuioc.

