Simona Halep, anunț sfâșietor: „Gândul că nu voi fi la Paris mă umple de tristeţe”

Simona Halep a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant prin care și-a anunțat retragerea de la Roland Garros, turneul ei favorit. Jucătoarea de tenis numărul 3 în clasamentul WTA nu va reuși să se vindece complet după accidentarea pe care a suferit-o în primul meci de tenis la care a participat în turul doi al turneului WTA 1000 de la Roma.

„Cu inima grea îmi anunţ retragerea de la ediţia din acest an a turneului de la Roland Garros. Din păcate, ruptura de la gamba stângă are nevoie de mai mult timp de recuperare, iar calendarul este foarte aglomerat.

Retragerea de la un turneu de Grand Slam este împotriva tuturor instinctelor şi aspiraţiilor mele de sportiv, dar este decizia corectă şi singura pe care o puteam lua în acest moment. Gândul că nu voi fi la Paris mă umple de tristeţe, dar mă voi concentra pe recuperare, voi încerca să rămân pozitivă şi să revin pe teren în momentul în care voi fi în siguranţă”, a transmis sportiva.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp

„Fă-te bine cât mai repede, Simona! Pe curând”, au răspuns oficialii de la Roland Garros.

Halep a câştigat French Open în 2018 şi a mai disputat două finale, în 2014 şi 2017.

Românca s-a accidentat la picior în al doilea set al meciului disputat cu jucătoarea de tenis Angelique Kerber, după aproximativ o oră de joc. Halep câștigase primul set, iar scorul era 3-3 în momentul în care a început să acuze dureri la gamba stângă.

După ce s-a consultat cu staff-ul medical, sportiva a decis să abandoneze meciul și a părăsit terenul ajutată de mai multe persoane.

Simona Halep a anunțat ulterior că are o ruptură musculară la gamba stângă, ce va necesita o perioadă de recuperare.

Hi guys! After an MRI here in Rome I can confirm that I have small tear high up in the left calf. I will fly home today and begin recovery in the pool and gym on Monday. I’m staying positive and will do everything I can to speed up my return. Thanks again and see you soon 💪 pic.twitter.com/JWMbphI1qu

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 14, 2021