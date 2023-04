Ce face Shurubel, de la „Vorbește Lumea”, în fiecare dimineață, înainte să apară la TV: „Mulți nu știu” / Exclusiv

Shurubel de la „Vorbește Lumea”, emisiune difuzată la Pro TV, a dezvăluit câteva secrete despre el, pe care telespectatorii nu le știu.

Shurubel, unul din prezentatorii de la „Vorbește Lumea”, ne-a declarat, într-un interviu exclusiv UNICA.ro, lucruri neștiute despre el și soția sa, despre ce face în timpul liber și ne-a dezvăluit obiceiul de la care nu de abate în nicio dimineață.

Shurubel, de la „Vorbește Lumea”: „Dacă nu eram așa frumos, nici nu cred că mă angajau la un post de televiziune…”

Shurubel, sau Andrei Lăcătuș, pe numele său real, s-a apucat, de curând, să învețe să cânte la pian. Mai mult, unul din hobby-urile sale este să scrie. În vârstă de 35 de ani, Shurubel este căsătorit și ne-a făcut dezvăluiri neștiute despre relația cu soția sa, Iulia, în stilul său caracteristic.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Suntem convinși că multe interviuri se adresează vieții tale profesionale, însă vrem să aflăm mai multe despre Andrei Lăcătuș, omul. Ce cuvinte îl descriu cel mai bine?

Dacă m-ați fi întrebat înainte să fac 27 de ani, aș fi zis „haos, Vama Veche, DJ”. Acum, la aproape 35, parcă îmi vine să zic „răbdare, prezență, recunoștință”. Mult mai plictisitor, în mod evident! (râde)

Multe persoane care te văd zilnic pe micile ecrane au impresia că te cunosc. Ce nu știu oamenii despre Shurubel?

Mulți nu știu că îmi rezerv în fiecare dimineață, fără excepție, o jumătate de oră ca să meditez și să stau cu mine. Sau că am o mașină din 2011 pe care o iubesc de vreo 4 ani. Sau că soția mea face niște colaje super cool și este, în general, ochiul artistic al casei.

Shurubel: „Mi-e frică să nu ajung atât de faimos încât să îmi fie greu să ies pe stradă”

Care sunt cele mai mari calități ale tale? Dar cele mai mari defecte?

În primul rând, sunt foarte frumos, asta e prima calitate. Dacă nu eram așa frumos, nici nu cred că mă angajau la un post de televiziune… că pentru inteligență e clar că nu m-au luat. (râde) O altă calitate este faptul că șofez și parchez foarte bine. Îmi ies cam 3 din 5 parcări laterale, ceea ce cred că reprezintă un procent foarte bun în zilele noastre.

Am două defecte. Unul e că citesc mult și n-ai ce să mai faci cu mine dacă mi-ai pus o carte mișto în față. Al doilea defect e modestia. Nu știu să mă vând, fiindcă nu vreau să se simtă alți oameni prost din cauza perfecțiunii mele. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, academiei… ah scuze, am crezut că primesc un premiu. Continuați. (râde)

Ce îți place să faci în timpul liber? Ai hobby-uri, pasiuni, colecționezi anumite obiecte?

Îmi place mult să scriu, deci cam asta fac în timpul liber. Cred că meseria mea este de fapt de scriitor cu normă întreagă, dar momentan doar mă pregătesc pentru ea. M-am apucat de curând să învăț să cânt și la pian de unul singur. V-am zis… numai chestii plictisitoare.

Shurubel, prezentator la „Vorbește Lumea”: „Încă nu vin haitele de fani la scara blocului”

Care sunt cele mai mari temeri ale tale? Atât pe plan personal, cât și profesional.

Mi-e frică să nu ajung atât de faimos încât să îmi fie greu să ies pe stradă din cauza fanilor care își vor dori câte o bucată din hainele de pe mine și mi le vor smulge până o să rămân gol la Piața Unirii. Acesta este un coșmar pe care îl am frecvent. (râde)

Cum gestionează soția ta faptul că are un partener de viață faimos?

N-are ce să gestioneze momentan. Încă nu vin haitele de fani la scara blocului. Ne mai salută câțiva oameni pe stradă sau mă întreabă dacă facem o poză. E o bucurie de fiecare dată, fiindcă asta înseamnă că ai atins un pic viața unui om și poate l-ai făcut să zâmbească într-o zi în care era supărat.

Ce vă place ție și soției tale să faceți în timpul liber?

Două cuvinte: aer curat. Facem turul parcurilor din Capitală sau mergem la Sibiu. Avem în mașină scaune de picnic, cort, saltea gonflabilă, toate nebuniile care îți trebuie dacă vrei să te relaxezi pe un petec de verdeață, oriunde ai fi.

Ce vacanțe preferă Shurubel și soția? „Anul trecut am fost în Turcia și n-am ieșit din hotel 7 zile”

În vacanțe unde vă place să mergeți? Preferați călătoriile destinate relaxării sau vizitatului de dimineață până seara?

Suntem foarte liniștiți în ultima vreme. Anul trecut am fost în Turcia și n-am ieșit din hotel 7 zile. Am stat doar la piscină și restaurant. În general, avem o regulă, și anume să vizităm maximum un obiectiv pe zi. Suntem norocoși că am putut să mergem în trecut și în locuri super impresionante ca istorie (Cuba) sau natură (Bali).

Sursa foto: Pr PRO TV