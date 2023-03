Bogdan Ciudoiu de la „Vorbește Lumea”, despre fiica sa: „Se uită la mine ca la un rege. Eu sunt răspunsul la toate întrebările ei” / Exclusiv

Bogdan Ciudoiu de la „Vorbește Lumea”, face dezvăluiri neștiute despre familia sa, dar și despre relația cu Shurubel, colegul cu care se vede zi de zi în platoul Pro Tv! Prezentatorul spune despre colegul său, Shurubel, că și-au început relația prin rivalitate. Ulterior însă, cei doi au ajuns să fie buni prieteni.

Deși se întâmplă să aibă opinii diferite în anumite situații, ambii au învățat „rețeta” pentru a păstra echilibru în relația de prietenie, reușind să nu se certe.

Într-un interviu exclusiv pentru unica.ro, Bogdan Ciudoiu a dezvăluit cum și-a cunoscut soția și ce legătură are Shurubel cu acel moment, dar și cât de greu este să fii tată de fată.

Bogdan Ciudoiu, de la „Vorbește Lumea”, despre fiica sa: „Nu sunt pregătit să fac cunoștință cu iubitul ei”

Știm că nu este ușor să aloci timp familiei când un job îți ocupă o treime din zi, uneori chiar mai mult. Cum este viața de tătic, atunci când ești auzit la radio și văzut pe sticlă în fiecare zi?

E greu cu timpul, dar mă face să prețuiesc fiecare moment pe care îl avem împreună. Povestim în fiecare zi. Ne vedem și vorbim despre ce s-a întâmplat în timpul zilei. Eu o întreb cum a fost la școală și ce a învățat nou, ea mă întreabă cum a fost la emisiune.

De regulă, se uită la emisiune după școală. La radio nu are cum să mă asculte, fiindcă la ora aceea intră la ore. Eu sunt bucuros și mulțumit. De bine, de rău, apucăm să petrecem împreună minimum 3 ore zilnic.

„Mi-e o frică… are aproape 8 ani și îmi dau seama că mai are doar 10 până va fi majoră”

Descrie, te rog, viața unui tată de fată în trei cuvinte.

Te simți cumva… rege. Se uită la mine ca la un rege, eu sunt răspunsul la toate întrebările ei. E o senzație foarte plăcută. Pe de altă parte, reversul medaliei este faptul că simt o responsabilitate uriașă.

Sunt conștient că ea va căuta la un bărbat lucrurile pe care le vede la mine, mai ales în relația cu Alecsandra, soția mea. Asta mă face să caut perfecțiunea. Vreau ca ea să aibă parte de cel mai bun partener posibil când va fi mare, și atunci încerc să îi setez un exemplu, ca ea să caute ce trebuie când o să se facă mai mare.

Rege, responsabilitate și frică. Frică, pentru că știu că se face mare și eu nu sunt încă pregătit pentru situații în care trebuie să fac cunoștință cu iubitul ei. Mi-e o frică… are aproape 8 ani și îmi dau seama că mai are doar 10 până va fi majoră.

Care sunt regulile de bază în creșterea și educarea copilului tău?

Țin foarte mult ca ea să înțeleagă ce înseamnă respectul pentru oamenii din jur: de la salutatul vecinilor atunci când ne urcăm în lift, până la respectul pe care trebuie să îl poarte bunicilor, oamenilor din jur, copiilor cu care se joacă. Încă o regulă de bază, din punctul meu de vedere, este conceptul de a termina întotdeauna ce începi.

Bogdan Ciudoiu – „Vorbește Lumea”: „Ca orice părinte, am și eu o listă interminabilă de temeri”

Am o obsesie cu treaba asta și îi explic constant că trebuie să termine un lucru dacă s-a apucat de el. E un obicei foarte sănătos. Indiferent că îl încheie cu succes sau nu i-a ieșit ce își dorea, trebuie neapărat să ducă lucrurile până la capăt, să facă tot ce poate ea astfel încât să îi iasă ce și-a propus. Dacă nu a reușit, nu este nicio problemă, dar a învățat ceva important încercând să facă acel lucru.

Încă o regulă foarte importantă pe care încerc să i-o insuflu este să găsească bucuria în toate lucrurile pe care vrea sau trebuie să le facă. Mi se pare că asta ușurează foarte mult viața. E un mușchi pe care trebuie să îl antrenezi. Trebuie să găsim bucuria în a face teme.

Pare ciudat și idealist, dar există o satisfacția în a învăța lucruri noi, în a face o temă și a o înțelege. Încerc să exersez asta cu ea. Hai să găsim bucuria în a face tot felul de lucruri în viața asta, ușoare sau grele.

„Mi-e frică de ce se întâmplă în momentul acesta în școli”

Care sunt cele mai mari temeri pe care le ai, în ceea ce privește copilul tău?

Ca orice părinte, am și eu o listă interminabilă de temeri, deși am foarte mare încredere în ea. Mi-e frică de ce se întâmplă în momentul acesta în școli. Chiar acum sunt niște scandaluri legate de consum de substanțe interzise în baia de la școală, ceea ce este de neconceput. Mi-e frică de ideea de anturaj, de obiceiuri greșite pe care poate să le deprindă de la cei din jur.

Repet, am încredere în ea, știu că exemplul de acasă este cel mai important și inevitabil va ajunge să aleagă pentru ea. În general, mi-e frică de lucrurile pe care nu pot să le controlez în legătură cu ea și cu ce va face ea mai departe în viața asta. Pe de altă parte, am o voce care îmi șoptește permanent în ureche: „Ai încredere în ea. Totul va fi bine.

Ea va învăța să aleagă bine pentru ea așa cum și tu ai făcut-o la rândul tău”. E un vals între „Aoleu, dar dacă…” și „Stai liniștit! Nu-ți mai face atâtea probleme. Este super inteligentă și o să știe să aleagă corect pentru ea dacă o educi așa cum trebuie.”.

Bogdan Ciudoiu, de la „Vorbește Lumea”, între carieră și familie

Nu este un secret faptul că ești extrem de ocupat. Când îți găsești timp pentru familie? Au existat momente în viața fiicei tale pe care ai regretat că le-ai pierdut?

Nu, n-am pierdut momente importante. M-am asigurat că sunt acolo în prima zi de grădiniță, în prima zi de școală, în toate momentele foarte importante. Mereu am găsit o metodă să fiu acolo. Nu aș rata un moment atât de important, dar este greu.

Faptul că sunt ocupat îmi place, n-aș putea să fac asta dacă nu mi-ar plăcea modul în care îmi umplu timpul. Nu este o problemă faptul că sunt ocupat, fetele mele sunt obișnuite cu asta. Regrete nu am, am bifat tot ce am considerat că este foarte important.

A existat o persoană care să îți servească drept model atunci când ți-ai ales domeniul în care profesezi?

La nivel inconștient. La nivel conștient am fost întotdeauna de părere că fiecare e în felul lui. Nu am vrut să fiu cineva anume, am vrut să fiu eu, deși nu am știut și nu știu nici în acest moment exact cine sunt eu. Mă descopăr și mă schimb constant. Sunt convins că la nivel de subconștient m-au modelat diverși oameni pe care i-am întâlnit pe parcurs.

Bogdan Ciudoiu îl admiră pe Pavel Bartoș: „El în sine este o lecție. Omul ăsta este absolut fantastic”

De la oamenii de radio care erau la PRO FM când m-am apucat de povestea asta cu radioul, până la tipurile de umor regăsite în sitcom-uri pe care le urmăresc sau în animații de genul „Family Guy” sau „The Simpsons”. Cu siguranță te modelează la un nivel. Și în televiziune sunt foarte mulți oameni care fac treaba asta extraordinar de bine și m-au impresionat cu profesionalismul lor.

Un nume care mi se pare un reper în televiziunea românească și pe care îl apreciez enorm pentru felul de a fi și pentru ce transmite publicului este Pavel Bartoș. El în sine este o lecție. Este un om care demonstrează încă o dată că e foarte importantă energia pe care o emani. Să faci actorie nu este niciodată o idee rea. Omul ăsta este absolut fantastic. Sunt mai multe nume de pus aici, dar l-am zis pe primul care mi-a venit în minte.

Cu toții știm că ești coleg de breaslă cu Shurubel dintotdeauna. Au existat rivalități, gelozii, poate chiar dispute între voi?

Realitatea este că noi am început prin a fi rivali, concurenți. Ne-am luptat pe aceleași tronsoane, slot-uri la radioul la care am lucrat pentru prima dată, un radio pentru studenți. Amândoi eram într-o luptă de afirmare la momentul respectiv și am continuat asta și la primul radio național la care am semnat amândoi.

Ce spune Bogdan Ciudoiu despre relația cu Shurubel, colegul de la „Vorbește Lumea”

Am ajuns amândoi în ogradă, știam că e care pe care și că s-ar putea ca unul să aibă un parcurs mai bun decât celălalt. A ținut doar de noi să ne dezvoltăm. Am ajuns să lucrăm foarte bine împreună și ne-am împrietenit foarte tare. Sunt vreo 17 ani de când ne-am cunoscut și 15 de când lucrăm împreună. Dispute nu am avut, niciodată nu s-a ajuns atât de departe.

Care este secretul prieteniei longevive pe care o aveți?

Am descoperit că avem ce să învățăm unul de la celălalt și ne-am distrat foarte tare împreună în toți anii aceștia. Am trăit o grămadă de experiențe în țară, în afara țării, am fost în multe locuri împreună și ne-am distrat foarte tare. Shurubel era acolo în ziua în care eu am început relația cu soția mea, Alecsandra. El era acolo acum 11 ani.

De asemenea, ne respectăm foarte mult unul pe celălalt. Chiar dacă avem percepții, concepții și stiluri diferite de multe ori, am învățat unul de la altul să respectăm o opinie diferită și să o înțelegem.

Crezi că Shurubel ți-a influențat cariera? Dar tu lui?

Clar. Ne-am ridicat pe vârfuri unul pe celălalt, ne-am ridicat permanent nivelul unul celuilalt până am realizat că putem lucra împreună. Avem un background foarte asemănător, avem aceeași vârstă, suntem foarte diferiți ca oameni, dar avem repere similare și putem să creăm conținut împreună.

Tocmai pentru că suntem diferiți ca oameni, am devenit un pachet interesant. Niciodată nu este nevoie de doi oameni la fel într-un duo. Este nevoie de lucruri diferite de la componenți și fix asta a funcționat în cazul nostru.

„Am învățat foarte multe de la el. Shurubel este într-o continuă competiție cu el însuși, iar eu am învățat asta de la el”

Consideri că parcursul tău profesional ar fi fost diferit dacă el nu era prezent?

100% ar fi fost diferit dacă Shurubel nu făcea parte din povestea mea. Cred că am câștigat foarte mult că l-am avut alături de mine. Am învățat foarte multe de la el și m-a făcut să vreau să fiu mai bun. Shurubel este într-o continuă competiție cu el însuși, iar eu am învățat asta de la el.

Parcursul meu profesional a avut foarte mult de câștigat pentru că l-am avut alături de mine și am putut să mă inspir din creativitatea lui, setea de a crea ceva, de a lăsa ceva, de a-și pune amprenta pe lucruri. Cu siguranță este un mare plus pentru cariera mea. Faptul că l-am cunoscut e un mare noroc. Am reușit să extrag niște lecții de la el. Te pup, Shuru!

