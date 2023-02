Pavel Bartoș „Nu tânjesc după averi. Mă mulțumesc cu ce am, de asta sunt o persoană fericită”/ Exclusiv

Pavel Bartoș are multe în comun cu personajul său din producția „Ramon”, care intră de astăzi în cinematografe. Actorul s-a luptat pentru fiecare lucru pe care l-a obținut în viață, dar nu și-a abandonat niciodată visurile.

Pavel Bartoș recunoaște că nu a pus niciodată preț pe averi sau pe bani, pentru că a știut că poate să o ia oricând de la capăt, dar a ținut la sentimentele lui. Dragostea nu i-a zâmbit din primul moment, dar căutarea ei a dat esență vieții lui. Astăzi e mulțumit de femeia pe care o are lângă el, poate și pentru că i-a înțeles fiecare pas și l-a ajutat „să crească”.

Pavel Bartoș s-a luptat un an și jumătate să își cucerască soția

La avanpremiera filmului „Ramon” care a avut loc, recent, la Cineplexx, Pavel Bartoș ne-a făcut dezvăluiri despre producție, dar și despre soția lui și viața de familie.

„Am vrut să facem un film care bucură oamenii, un film care te face să își amintești că viața este mult mai simplă, mult mai bună, noi o complicăm. Trebuie să ne bucurăm de ea zi de zi, nu doar de Paște sau de Revelion. Cred că punctul major pe care îl am cu Ramon, e că dacă ne punem ceva în cap ducem până la capăt.

„Cred că simțul umorului m-a salvat în multe situații”

Rezultatul poate fi pozitiv sau negativ, dar credem în vis și în realizarea lui. Cine nu se luptă pentru dragoste. Cine nu s-a luptat înseamnă că nu a întâlnit dragostea. Așa a fost și la mine, nu a fost ușor. Dacă e ceva ușor, trebuie să îti pui o întrebare”, spune Pavel Bartoș pentru UNICA.RO.

Și-a întâlnit soția la Teatrul Național din Timișoara și a înțeles că ea e aleasa, dar cucerirea ei l-a dus în fața unei alte bătălii. „Am fost un bărbat care s-a simțit bine în pielea lui, cu un leu sau cu doi lei. Cred că simțul umorului m-a salvat în multe situații. Și m-a făcut plăcut în multe situații. Mi-am întâlnit soția la Teatrul Național din Timișoara, dar a fost o luptă de un an și ceva, nu s-a lăsat cucerită din prima. Trebuie să lupți pentru orice. Eu nu cred în lucrurile care îți vin peste noapte”, adaugă actorul.

Pavel Bartoș: „Pot oricând să o iau de la zero”

Chiar dacă, în general, contractele din TV i-au crescut substanțial veniturile, Bartoș are convingerea că viața lui ar fi la fel de fructoasă și dacă ar trăi din proiectele din teatru și cinematografie.

„Da, eu am o chestie, nu tânjesc după averi, mă mulțumesc cu ce am, de asta sunt o persoană fericită. M-am simțit întotdeauna bine în pielea mea, pentru că am înțeles că pot oricând să o iau de la zero. Și asta e foarte important. Viața m-a pus în multe situații. Cred că una a fost când a murit tatăl meu. Aveam 16 ani ani și a trebuit să devin bărbatul familiei. Nu am știut ce să fac, am devenit pur și simplu”.

Pavel Bartoș, despre Ramon și relația cu Smiley

La fel ca și în cazul lui Ramon, și pentru el a fost la fel de apăsător contactul cu Bucureștiul. „Dacă vii din altă parte, poate fi terifiant, dar depinde cum te descurci.

În Capitală avea să îl întâlnească și pe Smiley, care i-a devenit părtaș în câteva producții TV. Chimia dintre ei a fost evidentă din primele momente, iar astăzi formează unul dintre cele mai reușite cupluri de prezentatori. „Întâmplarea cea mai frumoasă e că ne-am înrudit, atât de frumoasă este prietenia noasta. A devenit nașul fetiței mele”, mai spune Pavel Bartoș.

Smiley îi susține spusele. „Noi tot timpul ne sfătuim, în tot ceea ce facem. Cumva, pe noi ne-a legat prima zi de întâlnire, am avut o chimie instantanee. Avem o relație foarte frumoasă, care s-a sudat în timp, care a venit natural, nu a trebuit să facem niciun efort. Evenimentul declanșator a fost „Românii au talent”, când ne-am întâlnit prima dată”, spune Smiley pentru UNICA.RO.

Pentru Pavel Bartoș, Smiley a apărut și în filmul „Ramon”. Experieța s-a lăsat și cu urmări. „M-am accidentat la filmări la picioare, la mâini, nu grav, dar am avut urme două- trei săptămâni”, adaugă artistul.

