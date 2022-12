Pavel Bartoș, despre relația de prietenie cu Smiley: „Eu îl invidiez”. Prezentatorul „Vocea României” spune cât de bine se înțeleg, de fapt

Pavel Bartoș și Smiley formează cel mai îndrăgit cuplu de prezentatori. Însă cei doi se înțeleg atât de bine, încât și-au adus și familiile laolaltă. Totuși, există un lucru pentru care simpaticul actor îl indiviază pe colegul său de platou.

Pavel susține că el și Smiley nu s-au certat niciodată și că, la un moment dat, chiar s-au gândit să orchestreze o ceartă.

Motivul pentru care Pavel Bartoș îl invidiază pe Smiley

Se completează perfect pe scenă, iar prietenia lor a depășit limitele micului ecran. Există, însă un lucru pentru care Pavel Bartoș îl invidiază pe Smiley. Artistul poate mânca oricât își dorește deoarece nu se îngrașă.

„Ne completăm. El nu că este neapărat mai introvertit și eu mai extrovertit, dar ne completăm. Eu sunt mai dinamic, el mai pe ale lui. Acesta a fost meritul producătorului care ne-a descoperit. Este foarte important, în viață, în general, să te completezi. Probabil că dacă am fi doi dinamici sau doi nebuni la fel, probabil că ne-am sparge capul, probabil că atunci ne-am certa. La un moment dat ne gândeam: “De 13 sezoane prezentăm Românii au talent. Nu ne-am certat niciodată!”. Niciodată, jur. La un moment dat am zis să ne certăm, doar de dragul de a bifa și chestia asta”, a povestit Bartoș pentru Ego.ro.

„Familiile noastre practic sunt și înrudite”

„Nu am putut, adică maxim suntem supărați că nu ne-a venit mâncarea la timp sau că nu a venit ce mâncare ne doream. Suntem amândoi mari gurmanzi. Eu îl invidiez pe el, mănâncă mai mult ca mine, jur! Are alte arderi, nu știu. Doar dacă mă uit la mâncare am pus un kilogram. Dacă o mai și mănânc, am pus două. El mănâncă și dulce. Bravo lui”, a completat prezentatorul de la Vocea României.

Pavel și Smiley au o relație de prietenie și în afara platourilor de filmare

Și cum sunt atât de buni prieteni, nu se putea ca familiile lor să aibă o altfel de relație.

„Pe lângă faptul că am un partener de scenă de senzație, am și un prieten extraordinar. E mare lucru să ți se întâmple astfel de lucruri. Suntem atât de apropiați, familiile noastre practic că sunt și înrudite”, a afirmat Pavel Bartoș pentru sursa citată.

Cei doi joacă împreună și într-un film, „Ramon”, pe care chiar Pavel Bartoș l-a realizat.

„Am încercat să fac un film pentru că simțeam că, în ficțiune, nu mi se întâmplau chiar toate lucrurile pe care mi le doream. De asta am încercat să fac acest film, am zis: “Domne, să provoc eu întâmplări în viața mea!”. Să vedem, mă bucur, comedia este senzație, în regia lui Jesus del Cerro, cel care a făcut și Miami Bici, primul film de Crăciun, “Ho Ho Ho”. Perspectivele sunt foarte bune, miza este extraordinară, cu actori foarte buni, Smiley, Andreea Esca, Selly, colegi de-ai mei, Andreea Vasile, Marius Damian, doi câștigători ai premiilor Gopo, Farcaș Bogdan, Iulian Postelnicu, dar și Elvira Deatcu, Carmen Tănase”, a precizat îndrăgitul actor.

