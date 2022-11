Dezvăluiri intime despre Smiley făcute de Pavel Bartoș: „Nu cred că am putea locui împreună”

Pavel Bartoș și Smiley formează cel mai simpatic cuplu de prezentatori de pe micile ecrane și sunt și foarte buni prieteni. Nu e de mirare că Bartoș știe anumite lucruri despre artist, pe care acesta poate ar vrea să le țină doar pentru el.

De ce nu ar putea Pavel Bartoș să locuiască împreună cu Smiley

La fel ca toți oamenii, Smiley are anumite tabieturi legate de modul de viață. Iar Pavel Bartoș a dezvăluit care este unul dintre tabieturile cântărețului.

Simpaticul prezentator pleacă zile întregi împreună cu echipa de la PRO TV atunci când filmează pentru „Românii au talent”, astfel că petrece foarte mult timp cu Smiley. Și așa a aflat un lucru pe care nimeni nu îl știe despre artist: nu poate dormi în liniște.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Întrebat de Cancan care sunt tabieturile colegului său, Pavel Bartoș a mărturisit: „Singurul lucru ce ne-am dat seama, dar asta e o chestie de intimitatea fiecăruia. Nu cred că am putea locui în aceeași cameră, pentru că el doarme cu jaluzelele trase și cu muzica pornită”

„Eu dorm pe liniște ancestrală și cu jaluzelele trase, adică nu putem! Trebuie să am liniște și întuneric”, a precizat prezentatorul.

Smiley, probleme de sănătate

Zilele trecute, Smiley a anunțat pe rețelele de socializare că are câteva probleme de sănătate care îl vor ține departe de studioul de înregistrări și de evenimente.

Artistul în vârstă de 39 de ani a fost nevoit să-și anuleze concertele din perioada următoare. Pe rețelele de socializare, cântărețul le-a dezvăluit fanilor ce diagnostic a primit de la medici.

„Laringită acută. Pe scurt: repaos vocal total, tratamente de tot felul, aerosoli timp de 7 zile cel puțin. Făra concerte, fără ședințe la studio, fără înregistrări. Îmi cer scuze față de cei cu care trebuia să mă întâlnesc sau în fața cărora trebuia să cânt. Vorba cântecului: „Ne vedem noi!” doar când… ne vom putea și auzi! Aveți grijă de voi!” a transmis artistul pe pagina lui de Facebook.

Pavel Bartoș, despre drama trăită în adolescență

Pavel Bartoș se poate declara acum un om împlinit cu o carieră de succes și cu familia frumoasă pe care o are. Dar viața nu a fost mereu roz pentru el și, de-a lungul timpului, s-a lovit, ca orice om, de greutăți și de momente care i-au schimbat complet cursul existenței.

Actorul a vorbit în cadrul unui interviu despre un moment de cumpănă din viața sa, care l-a marcat. Este vorba despre perioada adolescenței, pe când Pavel Bartoș avea vârsta de 16 ani. Atunci, prezentatorul de la Pro TV și-a pierdut tatăl.

„(n.r. – regretul este ) Că tata nu mai era în viață să mă vadă (n.r. – când a intrat la Facultate de Actorie). El a murit când eu aveam 16 ani… Atunci am trăit o maturizare bruscă. A trebuit să devin bărbatul din familie. Și a trebuit să aleg atunci între munca fizică și facultate. Și am fost mult timp, chiar de la 16 ani, salahor. Căram cu spatele. Am muncit așa 2 ani, pentru că trebuia să ajut familia! Am urât munca fizică și mi-am jurat că nu o voi mai face niciodată”, a povestit Pavel Bartoș într-un interviu pentru site-ul cristinastănciulescu.ro.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Smiley și Pavel Bartoș

Sursă foto: Facebook