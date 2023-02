Shakira dă de pământ cu Piqué. Mesajul controversat al artistei: „S-ar putea să-mi ucid fostul iubit”

Shakira nu mai contenește cu atacurile la adresa fostului iubit, Gerard Piqué. Artista a avut câteva cuvinte pentru el și de Ziua Îndrăgostiților. Solista nu poate accepta infidelitatea lui Piqué și nu ratează nicio ocazie de a-și lua revanșa.

Acum, Shakira a postat un clip pe rețele de socializare în care îl ironizează pe cel care i-a pus inima pe jar.„S-ar putea să-mi ucid fostul iubit”, spune cântăreața în clipul video în care fredonează versurile melodiei “Kill Bill”, a lui SZA.

Shakira i-a pus gând rău lui Gerard Piqué

Piesa, care a câștigat popularitate pe TikTok, este despre o femeie disprețuită care dă cu mopul în bucătărie și se gândește să se răzbune pe fostul partener. „S-ar putea să-mi omor fostul iubit /Nu e cea mai bună idee/Urmează noua lui iubită, cum am ajuns aici?” , spune Shakira, 46 de ani, în videoclip.

„S-ar putea să-mi ucid fostul iubit/Îl iubesc totuși/Ma degrabă să fiu în închisoare decât singură/Am făcut totul din dragoste”, continuă ea.

Fanii s-au grăbit să sară cu comentarii, unii remarcând că videoclipul nu își mai avea rostul, având în vedere că fostul ei iubit, în vârstă de 36 de ani, s-a afișat oficial cu noua iubită, Clara Chia Marti, și pe Instagram.

Shakira și Piqué, despărțiți de aproape un an

Shakira și Pique și-au anunțat despărțirea în iunie anul trecut după zvonurile despre presupusa infidelitate a fotbalistului. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2010. Atunci, sportivul a apărut în videoclipul artistei pentru „Waka Waka (This Time for Africa)”, care a fost melodia oficială pentru Cupa Mondială din acel an.

Cu toate acestea, Gerard Piqué început relația cu Clara Chia Marti, – o studentă în Relații Publice – în timp ce era împreună cu mama celor doi copii ai săi, Milan, 10 ani și Sasha, 7 ani.

Artista, devastată după ce separarea de tatăl copiilor

Shakira a descris despărțirea ca fiind incredibil de dificilă după ce a realizat o copertă pentru ediția revistei Elle în octombrie 2022.

„Este greu să vorbesc despre asta, mai ales că încă trec prin asta și pentru că sunt în ochii publicului și pentru că separarea noastră nu este una obișnuită”, spunea ea.

Shakira a vorbit cu durere despre separare și la începutul anului: „Chiar dacă rănile noastre sunt încă deschise în acest nou an, timpul are mâinile unui chirurg. Chiar dacă cineva ne-a trădat, trebuie să continuăm să avem încredere în alții”, spunea ea.

Shakira s-a mutat cu copiii la Miami, iar Pique a adus-o pe Clara Chia Marti, actuala lui iubită, în casa în care a locuit cu artista.

