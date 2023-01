Selena Gomez dă o nouă șansă iubirii. Cine este Drew Taggart, bărbatul care i-a furat inima

Selena Gomez pare să își fi regăsit liniștea. Artista are un nou iubit, care, la fel ca ea, este muzician.

Cântăreața în vârstă de 30 de ani s-ar afla într-o relație cu Andrew „Drew” Taggart (33 ani), component al trupei The Chainsmokers.

Selena Gomez iubește din nou. Cântăreața are o relație cu Drew Taggart

Selena Gomez și Drew Taggart formează un cuplu de ceva timp, însă au preferat să își țină relația departe de ochii lumii.

„Nu încearcă să își ascundă relația, furișându-se”, a afirmat o sursă apropiată vedetei pentru US Weekley.

Se pare că relația celor doi artiști este una „normală” și de obicei „se duc la bowling și la film”.

Aceeași sursă a afirmat că Selena Gomez este foarte „afectuoasă” și „cu greu își poate ține mâinile departe de el”. De asemenea, cei doi „se simt foarte bine împreună”.

Anul trecut, artista a afirmat că speră să regăsească iubirea, în pofida tuturor dezamăgirilor suferite.

„Simt că oferindu-mă complet este cel mai bun mod în care pot iubi. Dar nu am vrut niciodată ca durerea pe care am îndurat-o să ridice vreun zid – sau o armură dacă vreți – și nu las niciodată asta să se întâmple deoarece încă sper și cred”, a declarat Selena Gomez în cadrul podcastului „On Purpose”.

Cine este bărbatul care a cucerit-o pe Selena

Drew Taggart are 33 de ani și este membru al trupei The Chainsmokers. În trecut, el a avut o relație cu Eve Jobs, fiica lui Steve Jobs, însă se pare că lucrurile nu au mers prea bine între ei.

Artistul a mai avut câteva relații în trecut, printre iubitele sale numărându-se Haley Rowe și modelul Meredith Mickelson.

Drew Taggart s-a născut în Maine, Portland și a urmat cursurile Universității Syracuse, în cadrul unui program care combină muzica cu media, marketingul și afacerile.

Ca parte a trupei The Chainsmokers, Drew a câștigat primul său premiu Grammy în anul 2016, iar single-ul „Don’t Let Me Down” a fost numit cea mai bună înregistrare dance.

Formația a mai primit două premii American Music, trei ACAP și șapte premii Billboard.

Taggart este unul dintre cei mai bine plătiți DJ din lume. În 2019, The Chainsmokers l-au detronat pe Calvin Harris, câștigând atunci 46 milioane dolari.

Pe Instagram, artistul este urmărit de peste 1.2 milioane persoane.

