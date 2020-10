Sean Connery, primul interpret al lui „James Bond”, a încetat din viață la 90 de ani

Sir Sean Connery, primul interpret al lui „James Bond” pe marele ecran (“Dr. No”, 1962), a decedat sâmbătă, 31 octombrie. Actorul împlinise vârsta de 90 de ani în august.

Thomas Sean Connery s-a născut pe 25 august 1930, în Edinburgh, într-o familie cu origini irlandeze şi scoţiene.

Actorul a devenit faimos în special pentru interpretarea personajului lui James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran. A apărut în şapte dintre thriller-urile de spionaj. Cariera sa ]n cinematografie s-a întins pe zeci de ani, iar numeroasele sale premii au inclus un Oscar, la categoria cel mai bun actor în rol secundar în filmul „The Untouchables” (1987), două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

Printre alte filme celebre ale lui Sir Sean se numără „The Hunt for Red October”, „Indiana Jones and the Last Crusade” şi „The Rock”.

Sean Connery fost votat „cel mai sexi bărbat în viaţă” de revista People, în 1989, iar în 1999, la vârsta de 69 de ani, a fost ales „cel mai sexi bărbat al secolului”.

