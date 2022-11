S-a căsătorit Eva Mendes cu Ryan Gosling? Fotografia care i-a făcut pe fani să speculeze mariajul

O fotografie postată de Eva Mendes a creat o adevărată isterie pe Instagram. Fanii actriței vorbesc despre o posibilă căsătorie între actriță și partenerul ei Ryan Goslin, după ce aceasta a publicat o fotografie care sugerează acest lucru.

În imaginea de pe rețeaua de socializare, apare Eva ținându-și brațul în sus pentru a arăta un tatuaj pe care scrie „de Gosling” pe interiorul încheieturii. Acest tatuaj ar putea însemna că două persoane sunt căsătorite.

Eva Mendes și-a fotografiat tatuajul care indică faptul că s-ar fi căsătorit cu Ryan Gosling

În spaniolă, femeile își păstrează numele de fată și adaugă „de” înaintea numelui soțului pentru a arăta că începând de acum, acesta este noul lor nume de familie. Numele ei de căsătorie ar fi Eva Mendes de Gosling.

În timp ce tatuajul lui Mendes poate fi doar o amintire a relației ei de lungă durată, împărtășirea fotografiei cu fanii indică un posibil mariaj. Eva a arătat adesea tatuajul pe rețelele de socializare, cel mai recent în septembrie, când a postat o fotografie cu el în mijlocul unui câmp uimitor de flori.

În trecut, s-a mai spus că cei doi s-ar fi căsătorit în secret în septembrie 2016, potrivit unei surse care a declarat la acea vreme pentru presa străină că „Eva și Ryan s-au simțit întotdeauna ca un cuplu căsătorit”. Eva Mendes este cu șase ani mai în vârstă decât Ryan Gosling.

De când au lucrat pentru a filma „The Place Beyond the Pines ”, în care și-au portretizat interesele amoroase unul celuilalt, Eva Mendes și Ryan Gosling au rămas împreună. De atunci, perechea și-a păstrat intimitatea evitând aparițiile publice împreună pe covorul roșu și la evenimentele de presă, scrie The Economic Times.

Eva Mendes și tatuajul care a pus fanii pe jar

Actrița a vorbit despre „dispariția” din lumina reflectoarelor

Mendes a fost considerabil mai activă pe rețelele de socializare în acest an, discutând adesea despre relația ei cu Gosling și despre afecțiunea ei pentru el. Cei doi au împreună și două fiice, Esmeralda, în vârstă de 8 ani, și Amada , în vârstă de 6 ani.

Eva Mendes a încetat să mai lucreze în anul 2014. Ultimul ei rol a fost în filmul „Lost River ”, regizat și scris de partenerul ei Ryan Gosling. Ulterior, Mendes a spus clar că nu s-a retras din actorie, pur și simplu a încetat să mai ia roluri pentru că nu-i plăcea nimic din ceea ce i se oferea. Ea a vorbit și despre posibilitatea revenirii pe marele ecran.

„Mi-am luat o pauză pentru a fi cu copiii, pentru că erau atât de mici. Acum au șase ani, iar cel mai mare tocmai a împlinit opt ​​ani”, a spus actrița.