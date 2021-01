Actorii Eva Mendes (46 de ani) și Ryan Gosling (40 de ani) s-au cunoscut în anul 2011, pe platourile de filmare ale peliculei The Place Beyond the Pines ai cărei protagoniști au fost. Cuplul are împreună două fiice, Esmeralda Amada (6 ani) și Amada Lee (4 ani).

S-au logodit Ryan Gosling și Eva Mendes? Cuplul are împreună două fiice

Recent, perechea a fost fotografiată de paparazzi în timpul unei plimbări. Eva și Ryan au fost însoțiți și de fiicele lor, Esmeralda și Amada. În fotografii, pe inelarul mâinii stângi, actrița pare că poartă un inel cu diamant.

Înainte să-l cunoască pe actor, Eva nu luase niciodată în considerare posibilitatea de a deveni mamă. Pe prima fiică a născut-o la 40 de ani, iar pe a doua la 42.

„Niciodată nu am vrut copii până să mă îndrăgostesc de Ryan. A funcționat pentru că aveam 40 de ani când am devenit mamă pentru prima oară”, mărturisea în octombrie 2020.

„Cred că aveam 42 când am devenit mamă a doua oară. A funcționat și pentru că deja avusesem o carieră îndelungată și mi-am putut schimba ușor focusul pe viața de familie”, a completat atunci.

Eva și Ryan sunt extrem de discreți când vine vorba de relația lor. Într-un interviu mai vechi pentru E! News, actrița mărturisea: „Nu simt că am totul în echilibru. Mă adaptez pe parcurs.

Este bine să ai un sistem de susținere bine pus la punct. Eu am alături atât familia mea, cât și pe a lui Ryan. Asta contează enorm pentru mine”.

