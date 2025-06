Camelia și Dan Șucu, bunici pentru a patra oară! Fiica lor, Ioana Șucu, a născut al doilea copil: „Avem o nouă domnișoară în gașca noastră”. Prima imagine cu bebelușul

Ioana Șucu a născut al doilea copil, o fetiță. Astfel, părinții ei, Camelia și Dan Șucu, au devenit bunici pentru a patra oară. Ioana mai are un fiu, iar sora ei, Cristina, are două fetițe. Vestea că familia s-a mărit a fost dată de Camelia Șucu.

Ioana Șucu, fiica cea mare a Cameliei și a lui Dan Șucu, a născut al doilea copil, o fetiță

Ioana Șucu Matei (37 de ani), fiica cea mare a Cameliei (60 de ani) și a lui Dan Șucu (62 de ani), a devenit mamă pentru a doua oară. Ioana mai are un fiu, Marc, alături de soțul ei, Horia Matei. De curând, familia lor s-a extins cu o fetiță, a anunțat mama Ioanei, Camelia Șucu, în mediul online.

„De Sfânta Treime, am primit cel mai frumos dar: Ioana a devenit pentru a doua oară mamă, iar eu bunică pentru a patra oară. Avem o nouă domnișoară în gașca noastră. Sunt fericită, sunt recunoscătoare, sunt emoționată și, da… deja fac planuri să o răsfăț!”, a scris Camelia Șucu pe Instagram.

Ioana Șucu s-a căsătorit în urmă cu aproximativ un an și jumătate cu medicul stomatolog Horia Matei, nunta având loc la Snagov. Ioana și Horia sunt părinții a doi copii, un băiețel și, mai nou, o fetiță.

Ioana și sora ei, Cristina (33 de ani), au pășit pe urmele celor doi părinți, iar astăzi administrează afaceri de milioane de euro. Ambele sunt căsătorite și au câte doi copii. Părinții lor, Camelia și Dan Șucu, au fost căsătoriți timp de 18 ani, până în 2007. Ulterior, afaceristul s-a recăsătorit, iar Ioana și Cristina au doi frați mai mici, Dan Matei (18 ani) și Petru Andrei Cristian (16 ani).

Ce relație Dan Șucu și fetele lui din prima căsătorie, Ioana și Cristina

În urmă cu ceva timp, Ioana Șucu a vorbit deschis despre relația pe care ea și sora ei, Cristina, o au cu tatăl lor.

„Nu petreceam foarte mult timp nici când era cu noi, însă o perioadă am întrerupt orice dialog. Oricum ar fi, un tată care e acasă, e acasă, și unul care nu este, nu este. Se schimbă complet lucrurile atunci când nu mai locuiești împreună cu el și el are altă familie. Tatăl meu are doi băieți. Nu am nicio problemă cu ei, ba dimpotrivă. Cu soția lui nu voi fi niciodată prietenă. În schimb, relațiile cu tata au devenit mai apropiate”, spunea Ioana Șucu, într-un interviu mai vechi.

Ioana și Cristina și-ar fi dat tatăl în judecată

Diana Șucu (49 de ani), actuala soție a lui Dan Șucu, spunea acum ceva timp că milionarul a rupt legătura, pentru o perioadă, cu fiicele sale. Potrivit acesteia, fetele l-au dat în judecată.

„A venit de la proces livid, pentru că a constatat că fetele lui l-au dat în judecată. Ele primeau de la Dan, că așa au convenit, câte 5.000 de euro, acum 20 de ani, de fiecare, pe lună. Când a văzut că fetele lui l-au dat în judecată, a fost terminat o lungă perioadă de timp. De fapt, asta l-a durut. Despărțirea nu l-a durut, că a fost o decizia pe care a luat-o în cunoștință de cauză. El nu și-a dorit altceva decât ce ne dorim noi toți. Să fim respectați, iubiți și apreciați. El a vrut să fie fericit”, a declarat Diana Șucu în podcastul lui Mihai Morar, „Fain & simplu”.

„Sigur că le ajută și sigur că este alături de ele”

În cadrul aceluiași podcast, Diana Șucu a spus că Dan Șucu le-a ajutat pe fiicele lui în afaceri. Tot atunci, fosta prezentatoare de la TVR a criticat-o pe Camelia Șucu pentru că, după ce a primit 45 de milioane de euro la divorț, nu ar fi împărțit acei bani cu fetele ei.

„Dan este un bărbat extrem de responsabil și un tată extrem de responsabil. Pe Cristina a ajutat-o și i-a făcut locul de joacă din Băneasa, din galeria lui. Pe lângă bani, i-a dat proiect, i-a dat echipa, i-a dat ideea. Ideea care venea, cumva, de la Dubai.

Iar Ioanei tocmai i-a făcut un salon de evenimente, în care a băgat vreo 2 milioane de euro. Dacă nu și mai bine. Adică, sigur că le ajută și sigur că este alături de ele. Păcat că din cele 45 de milioane de euro n-au profitat și ele. Adică n-au fost ajutate de mama lor în business-uri”, a mai declarat Diana Șucu.

