Multe dintre cuplurile celebre de la Hollywood s-au cunoscut și îndrăgostit pe platourile de filmare. Am selectat 13 pelicule în timpul producției cărora actorii s-au îndrăgostit cu adevărat.

Filme în care actorii din rolurile principale s-au iubit cu adevărat

The Place Beyond the Pines

Actorii Eva Mendez (46 de ani) și Ryan Gosling (40 de ani) s-au cunoscut în anul 2011, pe platourile de filmare ale peliculei The Place Beyond the Pines ai cărei protagoniști au fost. Cuplul are împreună două fiice, Esmeralda Amada (4 ani) și Amada Lee (3 ani).

Green Lantern

Ryan Reynolds (44 de ani) și Blake Lively (33 de ani) s-au cunoscut în anul 2010, pe platourile de filmare ale peliculei Green Lantern, şi s-au căsătorit doi ani mai târziu, într-o ceremonie privată. Cuplul are împreună trei fiice, James Reynolds (4 ani), Inez Reynolds (2 ani) și Betty Reynolds (1 an).

I Know What You Did Last Summer

Actorii Freddie Prinze Jr. (44 de ani) și Sarah Michelle Gellar (43 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției I Know What You Did Last Summer. S-au căsătorit în anul 2002 și au împreună doi copii, o fiică și un fiu, Charlotte Grace Prinze (11 ani) și Rocky James Prinze (8 ani).

Mr. and Mrs. Smith

Angelina Jolie (45 de ani) și Brad Pitt (57 de ani) s-au cunoscut în anul 2005, pe platourile de filmare ale peliculei Mr & Mrs. Smith, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit nouă ani mai târziu, în 2014.

Fostul cuplu s-a separat în anul 2016, după doar doi ani de mariaj, din cauza problemelor actorului cu consumul de alcool.

Când s-au cunoscut, Angelina deja adoptase un fiu, pe Maddox Chivan, acum în vârstă de 19 ani. Tânărul este student al unei universități din Korea de Sud.

Fostul cuplu are trei copii adoptați și trei biologici. În iulie 2005, Jolie și Pitt au adoptat o fiică din Addis Abeba, Ethiopia, Zahara Marley (15 ani).

În mai 2006, actrița a dat naștere primului lor copil biologic, o fiică, Shiloh Nouvel (14 ani). Un an mai târziu, în martie 2007, Jolie și Pitt adoptă un fiu în vârstă de trei ani, Pax (17 ani).

În mai 2008, cuplul a confirmat că actrița este însărcinată cu gemeni, iar în luna iulie a aceluiași an, în Nice, Franța, Angelina le-a dat naștere gemenilor lor, o fiică și un fiu, Vivienne și Knox (12 ani).

