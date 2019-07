Russi Taylor, vocea lui Minnie Mouse, a încetat din viață

„Minnie Mouse și-a pierdut vocea prin moartea lui Russi Taylor”, a declarat preşedintele şi directorul executiv al companiei, Bob Iger, ca omagiu adus actriţei care în ultimii 40 de ani şi-a împrumutat vocea unei mulţimi de personaje, dar care era în principal cunoscută ca partenera lui Mickey Mouse.

„Timp de 30 de ani, Minnie și Russi au lucrat împreună pentru a distra milioane de persoane din întreaga lume, într-o asociere care a făcut din Minne o figură emblematică de talie mondială îndrăgită de toţi şi o legendă a companiei Disney”, a subliniat Iger.

Născută în Massachusetts, în anul 1944, Taylor și-a dorit de mică să lucreze pentru Walt Disney, ceea ce a și făcut întreaga sa viață.

„Când eram mică am fost cu mama și cu fratele meu la Disneyland. Ne-am aşezat pe o bancă să mâncăm floricele de porumb şi l-am văzut alături pe Walt (Disney). Ne-am prezentat şi am împărţit floricele de porumb. M-a întrebat ce vreau să fac când voi fi mare iar eu i-am răspuns: ”Vreau să lucrez pentru dumneavoastră”. El mi-a răspuns ”Ok”… și asta am făcut până acum”, a povestit ea la un moment dat.

Actrița a fost măritată cu Wayne Allwine, vocea lui Mickey Mouse, până la moartea acestuia, în 2009.

Russi Taylor a fost vocea lui Minnie în filme ca „Who Framed Roger Rabbit”, „Runaway Brain”, „Get a Horse”, „Mickey, Donald, Goofy: Three Musketeers” şi în serialele de televiziune precum „Mickey Mouse Works”, „House of Mouse”, „Mickey Mouse Clubhouse”, sau „Mickey and de Roadster Racers”.

Sursă foto: Northfoto

