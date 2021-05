Rona Hartner (48 de ani) a divorțat de soțul ei, Herve Camilleri, în martie 2021. Fosta pereche s-a căsătorit pe 5 octombrie 2019, în Franța, unde artista locuiește de mai mulți ani. Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiică, Rita Sumalya, în vârstă de 12 ani.

Rona Hartner, dezamăgită de Herve Camilleri, fostul ei soț

„Nu există cale de împăcare. Mi-am dat seama că poate cea de-a treia nuntă nu o voi greși. Mai mult, mă gândesc la faptul că el chiar m-a dezamăgit ca om. Numai Dumnezeu nu mă va dezamăgi”, a spus Rona Hartner la Antena Stars.

„Am vrut să divorțăm amiabil. Am făcut un partaj corect. El a plecat cu tot ce a vrut de la mine. I-am zis tot ce vrea să ia. Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce a vrut. Nu a ieșit deloc ceva oribil. Din fericire, a fost foarte corect.

Și conturile le-am aranjat. De-aia ne-au trebuit două luni până să anunțăm divorțul, ca să aranjăm totul. Cunoști un cuplu după cum divorțează”, a mai declarat Rona Hartner după despărțire.

„Psihologic, dacă nu am vorbit o lună și jumătate despre această chestie, înseamnă că a fost destul de greu, dar cred în continuare că Dumnezeu este acea lumină în întunericul vieții noastre. (…)

Eu sunt o persoană puțin mai pudică și nu-mi place să le povestesc oamenilor când sunt chestii mai grele. Prefer să nu apar, să nu îngreunez și eu altora viața. Acuma am depășit momentul.

Pentru mine, viața continuă cu Iisus Hristos, așa cum a fost. 10 ani am fost singură, 3 ani am fost cu Herve, 3 ani foarte frumoși cu 3 proiecte muzicale care vor fi lansate în această vară. Eu îmi continui drumul.

Da, am rămas prieteni. Când e o evidență că ceva nu merge, n-are sens…, adică suntem creștini, eu îl binecuvântez, el mă binecuvântează, dar suntem separați. Important este, după o anumită vârstă, să mă pun eu pe locul 2, nu contează ce simt eu, n-am voie să am vreo cădere, important este să fiu alături de fiica mea, ea să fie fericită.

Am trăit ce viață am vrut și acum trebuie să o pun pe locul 2, e și normal. (…) La prima căsătorie am simțit că soțul a sărit din barcă, m-a lăsat singură, aici am ajuns împreună la același liman, dar barca, proiectul nostru, nu mai era. Au fost trei ani de foc de artificii”, a mai declarat Rona Hartner în emisiunea Vorbește Lumea.

Rona a învins cancerul de colon

Timp de 20 de ani, actrița a fost stabilită în Paris, de unde s-a mutat apoi pe Coasta de Azur. „Stau la cinci minute de plajă”, dezvăluia anul trecut. Artista locuiește în regiunea de coastă a Franței.

Rona a învins cancerul de colon. „Când am avut cancerul, m-am întrebat ce Sfântă a trecut printr-o boală care pare incurabilă, care poate fi incurabilă. Și m-am gândit la Marta Roba. Ea a scris un act de abandon la providența și la voința lui Dumnezeu în care își abandona toate planurile vieții și toate visele ei.

La 26 de ani ea a paralizat. Apoi am abandonat și eu totul lui Dumnezeu. M-am abandonat lui Dumnezeu complet. Am avut pace interioară pentru că am știut că Dumnezeu mă va purta. M-am dus la doctor și le-am zis să taie tot ce găsesc și nu le convine.

Eram în fază 3A. După care m-am rugat. Eram în fază foarte avansată. Peste un an de zile aveam patru”, declara Rona în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii La Măruță.

Foto: Facebook