Rona Hartner a încercat să se sinucidă de 3 ori: „O persoană m-a salvat”

Rona Hartner știa că nu a venit momentul să plece definitiv și a luptat contra cumplitului diagnostic de cancer cu toate armele. Actrița a făcut chimioterapie, a gândit pozitiv și a apelat le remedii naturiste care i-au revigorat organismul: „Am mâncat lâmâi cu miere. Am luat lămâi din pom de la mine, adică bio, le-am pus în miere la macerat şi, în fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol chestia asta. Am mai luat spirulină şi mi-am refăcut fierul. Am luat vitamina C şi mi-am refăcut tonusul. Am înotat în fiecare zi. Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei, a cancerului, a bolii, ca să nu intru în sistemul de victimizare.”, – a povestit Rona Hartner în trecut.

Rona Hartner, în vâsrtă de 48 de ani, a povestit că problemele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului au făcut-o să se gândească inclusiv la sinucidere, ba chiar a încercat de trei ori să-și ia viața: „Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier.” – a dezvăluit Rona Hartner la o emisiune de televiziune.

Rona Hartner și Herve Camilleri, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp și care i-a fost alături în lupta cu cancerul de colon, s-au căsătorit în luna toamna anului trecut, în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc în Franța.

