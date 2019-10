Rona Hartner dezvăluie „rețeta” cu care a învins cancerul

Rona Hartner, în vârstă de 45 de ani, a fost diagnosticată cu cancer de colon la începutul acestui an. Actrița a fost supusă mai multor operații pentru extirparea tumorii, atât în România, cât și în Franța, și a fost nevoită să se supună mai multor ședințe de chimioterapie pentru a înlătura riscul unei posibile recidive.

Îndrăgita și carismatica actriță a avut puterea să lupte până la capăt și să iasă învingătoare din războiul cu cancerul și recunoaște că, dincolo de tratamentele medicale, gândirea pozitivă și întărirea imunității au fost cei mai puternici aliați ai săi, au fost, practic, rețeta sa: “Contează foarte mult să acceptăm diagnosticul, că poate fi tratat, că trebuie trecut prin eforturi. Trebuie să oferim, eu am oferit foarte mult pentru sufletele morţilor din purgatoriu, am oferit pentru pacea în lume, am oferit, nu am păstrat pentru mine şi lupta şi încercarea, nu am intrat frontal în coflictul cu boala“, – a transmis Rona Hartner.

“Am mâncat lâmâi cu miere. Am luat lămâi din pom de la mine, adică bio, le-am pus în miere la macerat şi, în fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol chestia asta. Am mai luat spirulină şi mi-am refăcut fierul. Am luat vitamina C şi mi-am refăcut tonusul. Am înotat în fiecare zi. Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei, a cancerului, a bolii, ca să nu intru în sistemul de victimizare“, – a mai spus Rona Hartner.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro