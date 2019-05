Rona Hartner a început o nouă cură de chimioterapie: „Mama îmi face acatistul izbăvirii de boală şi eu fac rugăciuni”

Rona Hartner, în vârstă de 46 de ani, a fost operată în luna februarie, în România, după ce a ajuns de urgență la spital acuzând dureri puternice. Atunci i-a fost îndepărtată o tumoare de natură cancerigenă de la colon. Ulterior, actrița a suferit o nouă intervenție chirurgicală în Franța, acolo unde urmează și tratamentul cu chimioterapie: „Sunt cu mama la spital, fac a doua cură de chimioterapie şi e ok, o suport. Acum o suport, să vedem reacţia de mâine încolo. Am zis să dau câteva veşti. Eu sunt liniştită în Franţa. Aici fac chimioterapia. Mama îmi face acatistul izbăvirii de boală şi eu fac rugăciuni care îţi asigură vindecarea corpului şi a sufletului. (…) Astăzi durează cam şase ore şi pe urmă mă duc pe malul mării să beau o cafea. Am luat şi o decizie foarte importantă: să nu mai suport să fiu aşa călcată în picioare şi să le spun ce cred pentru că este important”, – a spus Rona Hartner.

Rona Hartner trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Herve, logodnicul său, cel care a și cerut-o, de altfel, în căsătorie imediat ce a ieșit din spital, după operația suferită în România.

Sursă foto: Arhivă