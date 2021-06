Rona Hartner (48 de ani) a divorțat de soțul ei, Herve Camilleri, în martie 2021. Fosta pereche s-a căsătorit pe 5 octombrie 2019, în Franța, unde artista locuiește de mai mulți ani. Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiică, Rita Sumalya, în vârstă de 12 ani.

Rona Hartner a dezvăluit motivele divorțului de Herve Camilleri

Intrată virtual în emisiunea Vorbește Lumea, artista a dezvăluit motivele separării de fostul ei partener de viață. „Eu sunt foarte fericită că m-am despărțit. (…) Pe cât era de bine, pe atât era de rău. Ideea este că noi ne-am înțeles [perfect], focuri de artificii, muzică, aceleași gusturi, ne înțelegeam bine din toate punctele de vedere.

Problema este că, după căsătorie, am numărat la un moment dat scandalurile, am avut 55 de certuri într-un an. Cred că a intrat un spirit, un duh de zâzanie și nu s-a mai putut găsi niciun fel de echilibru. (…) Din nimic [ne luam]. Ne-am certat o săptămână întreagă o dată fiindcă eram de acord cu el.

Într-o dimineață mi-a zis ceva, i-am zis că sunt de acord și s-a supărat pe mine timp de o săptămână. Pe urmă am încercat să-l contrazic și tot s-a supărat, deci n-am mai știut cum s-o dau. Atunci am zis că divorțez. (…)

Aveam totul ca să fim fericiți. Făceam muzică împreună, aveam studio, lumea ne iubea, casă pe malul mării. La un moment dat erau certuri care se repetau, se repetau, până când am zis că nu se poate. Au început după nuntă, de aceea am fost foarte surprinsă. (…) Reglăm chestiile administrative și, când vom fi pregătiți, vom vorbi un pic din nou”, a dezvăluit Rona.

Rona a învins cancerul de colon

Timp de 20 de ani, actrița a fost stabilită în Paris, de unde s-a mutat apoi pe Coasta de Azur. „Stau la cinci minute de plajă”, dezvăluia anul trecut. Artista locuiește în regiunea de coastă a Franței.

Rona a învins cancerul de colon. „Când am avut cancerul, m-am întrebat ce Sfântă a trecut printr-o boală care pare incurabilă, care poate fi incurabilă. Și m-am gândit la Marta Roba. Ea a scris un act de abandon la providența și la voința lui Dumnezeu în care își abandona toate planurile vieții și toate visele ei.

La 26 de ani ea a paralizat. Apoi am abandonat și eu totul lui Dumnezeu. M-am abandonat lui Dumnezeu complet. Am avut pace interioară pentru că am știut că Dumnezeu mă va purta. M-am dus la doctor și le-am zis să taie tot ce găsesc și nu le convine.

Eram în fază 3A. După care m-am rugat. Eram în fază foarte avansată. Peste un an de zile aveam patru”, declara Rona în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii La Măruță.

