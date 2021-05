Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Oana Zăvoranu (47 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre relația conflictuală dintre ea și mama ei, Mărioara Zăvoranu, care s-a stins din viață pe 17 aprilie 2015.

De unde a pornit conflictul dintre Oana Zăvoranu și mama ei, Mărioara Zăvoranu

Întrebată de Cătălin Măruță de unde au pornit certurile dintre ele, Oana a explicat: „De la bani. (…) Lui maică-mea îi plăcea foarte mult să apară la TV, nu o târa cineva acolo. (…) Problemele mamei de sănătate nu au avut nicio legătură cu certurile noastre. (…) Undeva în 2000 au început”.

„Eu mi-am dat seama că am ceva ce nu aveam. Am semnat la notar ceva ca primarul. Mama era strângăreață. Te înțelegeai foarte bine cu ea până la bani. (…) Îi era frică ei că, dacă aș avea partea mea de moștenire, nu știu ce i s-ar întâmpla ei. (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Viața m-a învățat că banul este ochiul dracului. (…) Eu am muncit, m-am întreținut singură. Am încercat să-i spun în particular mamei: «Eu nu vreau milioane, doar nu vreau să simt că trag de fiecare sută de euro ca și cum aș cerși ceva. De ce? Pentru că am avut încredere orbească în tine».

Eu am semnat într-o încredere totală față de părintele meu. Povestea cu mama a apărut după ce îmi luasem o mașină și mi-am dorit o alarmă pentru ea. Costa 350 de dolari la vremea aia, nu aveam bani la momentul respectiv și am sunat-o pe mama.

Nu m-am gândit niciodată că voi fi refuzată. Mama zice: «Păi și eu ce să fac?». I-am și zis că încă nu-mi primisem banii de la Numai Iubirea și mi-a zis să-i cer «ăluia cu care sunt» [Pepe]. De aici a pornit revolta mea”, a continuat.

Citește și:

Gabriela Cristea, cu fiicele la spital: „Doamna doctor este atât de răbdătoare”

Brad Pitt, surprins flirtând cu actrița Andra Day la gala premiilor Oscar 2021

De care coleg din serialul „Friends” a fost Jennifer Aniston îndrăgostită

Întrebată dacă se simte vinovată pentru decesul mamei sale, actrița a adăugat: „Insuficiența renală n-are nicio legătură cu supărarea”. În 2016, Oana s-a căsătorit cu actualul ei partener de viață, Alex Ashraf.

De ce nu a devenit Oana Zăvoranu mamă până acum

„Mă văd pe la un 70-80 de ani, o babă cool, operată, aș face un lifting până atunci. Mă văd mamă, dar mi-e frică de perioada de gravidenie, pentru că am văzut foarte multe gravide urâte. (…)

Nicoleta Luciu este unul dintre motivele pentru care mie mi-e frică de gravidenie, să ne înțelegem. Și-a revenit, dar eu am rămas pe retină cu imaginea aia. (…) Da, am fost însărcinată de 3 ori și am făcut întrerupere de sarcină pentru că n-am simțit.

A fost o dată sau de două ori înainte de relația cu Pepe și o dată în timpul relației cu el. Nu am simțit niciodată să fac pasul ăsta cu niciun bărbat care s-a aflat în momentul ăla, la vremea respectivă în viața mea.

Pentru o femeie, vorbesc din punctul de vedere al unei femei, contează foarte mult bărbatul cu care faci copilul. (…) Un copil este binevenit, dar dacă e făcut cu ăla sau cu aia care simți [că e persoana potrivită], de multe ori iubești copilul pentru că vezi în copil bărbatul pe care îl iubești”, a mai mărturisit Oana.

Foto: Libertatea.ro; Captură YouTube