Invitată într-un segment special al emisiunii „La Măruță”, Romanița Iovan (57 de ani) a vorbit, printre multe altele, și despre relația pe care o are în prezent cu Irinel Columbeanu (64 de ani).

Între anii 1986 și 1996, înaintea actualei relații cu avocatul Iulian Gogan (45 de ani) și a fostei relații cu pilotul Adrian Iovan (n. 1958 – d. 2014), creatoarea de modă a format un cuplu cu Irinel Columbeanu.

Romanița Iovan, despre prietenia cu Irinel Columbeanu: „Am fost alături de el oricând și oricum. Și el la fel”

După despărțire, Romanița și Irinel au rămas buni prieteni. „Relația noastră a fost foarte frumoasă și s-a transformat într-o relație foarte frumoasă de prietenie care durează și acum, în zilele noastre”, a declarat Romanița Iovan în emisiunea „La Măruță”.

„Am fost alături de el oricând și oricum. Și el la fel, indiferent prin ce am trecut fiecare. Pot spune că, de multe ori, relația de prietenie este mult mai frumoasă decât o relație de iubire”, a completat.

Într-un interviu oferit cu mai mulți ani în urmă, Romanița a clarificat zvonurile potrivit cărora Irinel Columbeanu a sprijinit-o financiar pentru a-și deschide propria casă de modă.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce mare a crescut fiul Romaniței Iovan, Albert. „Seamănă cu tine, Romanița”

Romanița Iovan, declarații cu lacrimi în ochi despre moartea fostului soț, pilotul Adrian Iovan

Irinel Columbeanu locuiește în chirie într-un apartament de două camere

„Nimeni nu are o poză cu noi. Toți vorbesc din auzite. Nu ar fi fost nimic rău ca el să-mi fi asigurat protecția financiară, dar Irinel Columbeanu, când era iubitul meu, nu avea nimic. Nici casa, nici mașinile pe care le are acum, nici banii din conturi. Amândoi am pornit de la zero. După Revoluție, și-a cumpărat tot o mașină inferioară, după Oltcit-ul de dinainte”, a declarat Romanița Iovan, potrivit WOWbiz.

„Stătea cu chirie, la ICRAL. Importurile de papucei (n.red.: prima afacere a Romaniței a fost cu espadrile aduse din China) le-am garantat cu imobilele alor mei, el nu s-a amestecat în business-ul meu. Atunci când eu construiam, noi nu mai eram demult împreună. Ca să nu mai zic că am fost înaintea lui în domeniul imobiliar. El a cumpărat în Piața Victoriei, dar eu am construit de la zero”, a mai spus designerul atunci.

După despărțirea de Romanița, timp de 8 ani, Irinel Columbeanu a format un cuplu cu Anna Lesko (42 de ani). Ulterior, din 2006 până în 2011, Irinel a fost căsătorit cu modelul Monica Gabor (33 de ani), alături de care are și o fiică, Irina Columbeanu, în vârstă de 14 ani.

De aproape 13 ani, Romanița formează un cuplu cu avocatul Iulian Gogan, care este cu 12 ani mai tânăr decât ea. Din fostul mariaj cu Adrian Iovan, creatoarea de modă are un fiu, Albert Iovan, în vârstă de 15 ani. Iulian are și el un fiu, Teodor, în vârstă de 19 ani.

Foto: Facebook; Instagram; Libertatea.ro