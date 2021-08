Anna Lesko a spus care a fost motivul separării de tatăl fiului ei

Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în vara anului 2019, după opt ani de relație. Cuplul are împreună un fiu, Adam, în vârstă de 7 ani. Inițial, în presă s-a speculat că motivul separării ar fi fost infidelitatea artistei. Recent, cântăreața a clarificat zvonurile.

„El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărțit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus”, a declarat Anna Lesko.

Despre căsătorie, Anna a mai spus: „Nu cred în căsătorie. Altădată, în alte vremuri, era ceva interesant, poate. În afară de capitolul religios, eu nu văd ce rost are alianța asta în ziua de azi, când femeile muncesc la fel de mult ca și bărbații și câștigă chiar mai mulți bani”.

În 2016, într-un interviu pentru revista OK! Magazine, Anna a mai declarat: „Eu sunt de părere că nimic nu este bătut în cuie. Trăiesc în prezent o relație foarte frumoasă, plină de sentimente bune și mai puțin bune. Așa este într-o relație. Te mai și lupți. N-am visat niciodată la un bărbat cum este, să zicem, Adrian. El n-a fost un criteriu, să spun că el e ceea ce am căutat”.

„Știu că sună telenovelistic, dar așa este. Când l-am întâlnit pe Adrian, am simțit că el, în primul rând, nu că el este alesul meu. Astea sunt basme, că este jumătatea ta, nu cred în astea. Ca să fie jumătatea ta, lucrezi mult de tot la aspectul ăsta. Când l-am văzut pe Adrian am știut că el va fi tatăl copilului meu. Asta e ceva ce nu pot să îmi explic neapărat”, mai spunea solista în trecut.

„Am avut o vacanță pentru Adam, fiul nostru. Am plecat în familie, a fost superb, iar Adam s-a distrat de minune. (…) Acum este un moment foarte frumos, când Adam înțelege absolut tot. Vorbește două limbi în momentul de față, rusă cu mine și română cu restul lumii. Ne mai dorim un copil, sigur că da. Este foarte frumos și am răbdare”, mai povestea Anna Lesko în trecut, la Antena Stars.

Foto: Instagram