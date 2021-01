Recent, în mediul online, Anna Lesko a dezvăluit că mama ei a fost internată pentru a doua oară în urma infecției cu noul coronavirus. Ulterior, artista a intrat virtual în direct în platoul emisiunii La Măruță.

Mama Annei Lesko a fost internată pentru a doua oară din cauza COVID-19

„De ceva vreme, mama mea în vârstă de 70 de ani duce o luptă grea și istovitoare cu noul coronavirus. Este a doua oară internată în spital, întrucât au apărut complicații la nivel digestiv.

Este complet schimbată. A slăbit enorm și obosește numai când vorbește”, a scris Anna Lesko pe Instagram. „Este cumplit să treci prin ceea ce trece mama mea”, a mai spus Anna în emisiunea La Măruță.

„Mama este un pic mai bine. Este pe niște medicamente extrem de puternice. Antibiotice foarte foarte puternice”, a mai spus. Din punctul de vedere al solistei, avem nevoie de vaccin.

„E ok acum [mama], dar nu putem să ne bazăm pe imunitatea naturală. Eu consider că avem nevoie de acest vaccin”, a încheiat. „Am început să mă documentez vis a vis de acest virus necruțător. Vaccinare – am citit asiduu tot ce am putut găsi pe această temă și am urmărit strategia țărilor care contează.

Concluzii personale de bun simț: riscurile asimilate vaccinului sunt infinit mai mici față de ce presupune virusul și doar vaccinarea a 2/3 din populația unei țări poate opri răspândirea virusului, noi mutații cu forme mai grave și poate genera revenirea la viața normală.

Clasa politică trebuie să dea exemplul personal, să comunice coerent, pe înțelesul tuturor, și să procure suficiente doze pentru toți. Sistemul medical trebuie să asigure vaccinarea propriu-zisă cu maximă eficacitate.

De exemplu, am asistat la o discuție a unei prietene cu o boală cronică care a primit politicos un refuz de a fi programată pe motiv că nu mai au vaccin. Toți cei responsabili au dormit pe ei până acum. (…)”, a mai scris solista în mediul online.

