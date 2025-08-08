Trupa Vama Veche a anunțat că nu va mai cântă la Untold 2025. Mesajul apărut pe Instagramul lui Tudor Chirilă, solistul trupei: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri”

Trupa Vama Veche a anunțat că, după șase ani de colaborare fără incidente, a decis, cu regret, să se retragă de la Untold 2025. Anunțul a apărut pe conturile de socializare ale trupei și solistului trupei, Tudor Chirilă.
Trupa Vama Veche nu va mai urca pe scena Festivalului Untold 2025 din cauza unor „diferențe de viziune și de perspectivă”, se arată într-un anunț de pe paginile de Instagram ale trupei și a lui Tudor Chirilă.
„Ăsta e comunicatul @vamamusic. După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.
Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.