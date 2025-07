Reacțiile vedetelor la versurile obscene de la „Beach, please!”. Mirela Vaida: „Se degenerează o generație” / Șerban Huidu: „Să vă aduc aminte ce ascultam noi în ’90?”

Mai multe vedete au reacționat după ce au văzut ce versuri obscene ascultă adolescenții și tinerii la „Beach, please!”. Mirela Vaida, Adriana Bahmuțeanu și Olimpia Melinte sunt câteva dintre persoanele publice care au tras un semnal de alarmă.

Reacțiile vedetelor la muzica de la „Beach, please!”

Festivalul „Beach, please!”, ediția 2025, s-a încheiat, însă nu fără a stârni mai multe controverse. Chiar după prima seară de festival, pe TikTok s-a viralizat un filmuleț în care un artist cânta „b***-**-** p*** în m***** voștri”. Ulterior, un alt moment artistic a generat polemici, cu versurile „Îmi b** p*** în România”.

Revoltate, mai multe vedete din țara noastră au reacționat.

Mirela Vaida: „Aici se degenerează o generație”

„Sunt șocată. Eu sunt șocată pentru că mi-a trimis cineva de pe TikTok niște imagini de la «Beach, Please!», unde am înțeles că sunt peste 150.000 de tineri, foarte, foarte mulți adolescenți, foarte mulți minori. Dumneavoastră ați văzut ce muzică e acolo? Adică eu sunt destul de deschisă la minte așa, am fost și eu la festivaluri și la Untold. Sunt destul de destupată la minte, am totuși copii, urmăresc și eu cam ce se întâmplă cu trupele astea internaționale. Dar dumneavoastră ați văzut ce fel de muzică se promovează acolo? (…)

O să zică lumea că sunt îmbătrânită, că nu sunt deschisă la minte, că cine știe ce am, că eu nu înțeleg trendul noii generații. Dragilor, am copiii care peste 3-4 ani sunt adolescenți, iar eu să accept ideea că ăsta este modelul unei generații, asta ce se întâmplă la «Beach, Please!», melodiile astea, înjurăturile astea cu b***-**-** p*** în m***** m*-***. (…) Aici se degenerează o generație, da? Cu acordul autorităților și nimeni nu intervine? Adică e ok că aduce bani la buget? Voi ați văzut ce-i acolo? Voi sunteți de acord cu așa ceva? Spuneți-mi că poate greșesc eu. E normal să se întâmple asta cu minori și cu tineri?”, a spus Mirela Vaida, la Instagram Story.

Adriana Bahmuțeanu: „Este rezultatul unui plan de reeducare prin obscenitate, vulgaritate și ură națională”

„ORIBIL!!!! Asta s-a întâmplat în România, în fața a zeci de mii de tineri, mulți dintre ei minori. Asta au permis sponsorii, autoritățile, televiziunile și toți cei care «n-au văzut» și «n-au auzit» nimic. Un individ numit «artist» a urcat pe scenă și a spus: «Îmi bag p*la în România!; Pe țara voastră mă p**!». În direct, cu reflectoare, cu scenă plătită, cu aprobări, cu poliție și cu sprijinul Primăriei Costinești. Sub protecția statului român, a partidelor politice, a multinaționalelor, a băncilor și a unei prese care tace complice. Pe banii și pe viața noastră.

Ce s-a întâmplat la Festivalul «Beach, Please!» nu e doar un incident. Este un simptom al decăderii morale programate în România. Este rezultatul unui plan de reeducare prin obscenitate, vulgaritate și ură națională. Nu este libertate de exprimare. Este libertatea de a înjura România în fața copiilor noștri. Nu este artă. Este o armă «culturală» de dezbinare și distrugere a identității noastre. Nu este o greșeală. Este o strategie coordonată, cu sprijin politic, comercial și mediatic din partea trădătorilor.

Dacă organele competente și clasa politică rămâne indiferentă, noi nu putem rămâne tăcuți. Nici complice. Solicit public o anchetă parlamentară! Cer demisia celor care au aprobat această mizerie! Invit toți românii care mai simt românește să nu accepte umilirea țării! România nu este de scuipat, de înjurat și de călcat în picioare. România este de apărat. De iubit și de înălțat”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în mediul online.

Olimpia Melinte: „Vorbim de texte explicite, misoginie directă, glorificarea abuzului și o estetică a violenței prezentată drept cool”

„Am urmărit cu atenție ce s-a întâmplat zilele acestea la «Beach, Please!». Nu m-am uitat ca artist, ci ca adult responsabil, ca om care lucrează cu tineri, ca mamă. Și nu pot să tac. Știu, și pe vremea mea existau piese cu mesaje sexuale. Ascultam Andre și «Lasă-mă, papa, la mare», dansam pe ele fără griji. Dar chiar și acolo, în naivitatea versurilor, exista un soi de joc, o inocență, o distanță de realitatea brutală.

Astăzi, însă, muzica promovată pe scenele unor festivaluri, cu acces permis de la 16 ani, nu mai lasă loc de interpretări. Vorbim de texte explicite, misoginie directă, glorificarea abuzului și o estetică a violenței prezentată drept cool. Nu e doar distracție. Nu e doar «o piesă». E o normalizare periculoasă. Iar violența asupra femeilor, inclusiv cazurile de femicid tot mai frecvente, încep fix de aici — din felul în care femeile sunt tratate în discursul public, în versuri, în imagini. Cred în libertatea de exprimare. Dar și în responsabilitate. Putem face mai bine. Și trebuie!”, a scris actrița Olimpia Melinte pe rețelele sociale.

Diana Șucu: „Nu mai este doar un simplu festival – este o problemă de securitate națională”

„Domnule Bolojan, domnule ministru al Învățământului, cum permiteți așa ceva? Ce se întâmplă la «Beach, Please!» nu mai este doar un simplu festival – este o problemă de securitate națională. Tinerii României sunt expuși constant la haos, consum de substanțe, lipsă de control și influențe toxice, iar autoritățile stau și privesc. Unde este grija față de educație? Față de viitorul acestei țării? Cerem acțiuni clare, reglementări și responsabilitate. Nu mai e vorba de distracție, e vorba de siguranță și valori.

Tinerii ăștia vor conduce România. În curând vor vota. Ce vedem la Beach, Please! nu e libertate, e decădere totală. Sincer? Mi-e dor de ordine. Mi-e dor de Ceaușescu”, a scris fosta prezentatoare de la TVR, Diana Șucu.

Au existat și vedete care au apărat festivalul Beach, please!

Șerban Huidu: „Să vă aduc aminte ce ascultam noi în ’90?”

„De @cojo nu spune nimeni nimic. Dar rețelele se minunează că adolescenții se distrează la «Beach, Please!». Ipocrizia asta. Să vă aduc aminte ce ascultam noi în ’90? Sau părinții noștri în ’70? «Shake for me girl, I want to be your backdor man…» Fiecare generație a avut concertele ei…”, a spus Șerban Huidu.

Victor Ponta: „Cu cât te critică mai mulți, cu atât înseamnă că ai reușit ceva cu adevărat extraordinar!”

„Felicitări, Selly! Cu cât te critică mai mulți, cu atât înseamnă că ai reușit ceva cu adevărat extraordinar! O generație excepțională are nevoie de lideri și de evenimente cum mi-aș fi dorit și eu să existe când eram de vârsta lor. Mă bucur însă pentru copiii mei și pentru toți tinerii care reușesc să se simtă, în România, «ca afară»! Mult succes în continuare!”, a transmis fostul prim ministru al țării, Victor Ponta.

Reacția lui Selly: „«Beach, Please!» este o platformă a exprimării libere”

„«Beach, Please!» este mai mult decât un festival. Este o mișcare artistică, culturală și socială pentru tineri, este o platformă a exprimării libere care le oferă un cadru sigur și organizat în care să interacționeze cu alți tineri ca ei, din alte orașe, din alte țări, din alte culturi. Este un eveniment care stimulează creativitatea, exprimarea artistică. Tinerii își formează amintiri, își formează prietenii. Dezvoltarea unui tânăr nu are loc doar în școală, ci și prin contact direct cu realitatea, prin interacțiune, artă și experiențe care lasă amintiri”, a declarat Selly, în cadrul unei conferințe de presă.

Într-un comunicat de presă, organizatorii „Beach, Please!” au mai transmis că oferă „un spațiu de libertate artistică” pentru cei care „rezonează cu această energie, cu acest limbaj și cu artiștii care îl reprezintă”.

„Fiecare artist care urcă pe scena noastră este acolo pentru că publicul îl dorește, iar cifrele de pe Spotify, YouTube și din vânzările noastre de bilete vorbesc de la sine”, se mai arată în comunicat.

Nu în ultimul rând, organizatorii au ținut să specifice că își iubesc țara, după versurile controversate ale artistului Albert NBN. „Suntem mândri că suntem români și că, prin intermediul festivalului nostru, zeci de mii de turiști străini vin în România”, a mai transmis echipa Beach, Please!. „Și da – asta e identitatea noastră, fără filtre”.

