Naty Badea, sora lui Mircea Badea, impresii după prima seară de Beach, Please!: „Este ceva monstruos”. Ce sfat i-a dat lui Selly, co-organizatorul evenimentului

Sora lui Mircea Badea, Naty Badea, și-a condus fiica în vârstă de aproape 18 ani la prima seară de Beach, Please!, festival co-organizat de vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut în mediul online drept Selly. Ulterior, Naty Badea a împărtășit impresiile sale în mediul online.

Ce impresie i-a lăsat festivalul Beach, Please! jurnalistei Naty Badea, sora lui Mircea Badea

Naty Badea (45 de ani), sora lui Mircea Badea (51 de ani), și-a condus fiica de aproape 18 ani la prima seară a festivalului Beach, Plase!. Ulterior, Naty a povestit experiența pe TikTok. Sora prezentatorului TV a avut un sfat pentru Selly (24 de ani), unul dintre organizatorii evenimentului de la Costinești.

„Am fost să duc adolescenta, fiica mea, la ziua 0 de la Beach, Please!, un prestigios festival, am înțeles, de trap și rap. Uneori, ca părinte, trebuie să urmezi valul, chiar dacă nu îți convine. În momentul în care foarte mulți prieteni ai fiicei mele se duceau la Beach, Please!, ea fiind și aproape majoră, am zis ok, fie. (…) Am condus-o cu o prietenă de-a mea, al cărei fiu participă și el. (…)

Înțeleg că festivalul este mai sătesc. Măi, Beach, Please! îndeplinește fără doar și poate. Când am ajuns la zona unde se împărțeau brățările, a fost primul șoc cultural. Ulterior, am ajuns și la partea unde se intra, era acel labirint de gărdulețe. Acolo căzuseră niște garduri din cauza vântului și copiii au fost redirecționați către o altă intrare, mult mai departe”, a spus Naty Badea, pe TikTok.

Naty Badea, sfat pentru Selly

Ulterior, sora lui Mircea Badea a spus ce a apreciat și ce ar schimba la festivalul de la Costinești. În primul rând, jurnalista a apreciat numărul forțelor de ordine prezente la eveniment. Totodată, Naty a apreciat că festivalul a ajutat să „reînvie” stațiunea de pe litoral.

„Cred că domnul Selly merită felicitări pentru puterea sa de a organiza un astfel de festival, este ceva monstruos. Eu n-am văzut ceva mai rău în viața mea. (…) Să începem cu părțile bune. Foarte mulți jandarmi, foarte mulți polițiști cu câini, multe forțe de ordine. Din punctul acesta de vedere aș zice că este un plus. În al doilea rând a oferit localității Costinești șansa să reînvie.

Prețul piperat. O viermuială, un praf, ceva îngrozitor. Și aș mai avea o sugestie pentru Selly. L-aș sfătui ca niciodată să nu subestimeze presa. Când am fost la înmormântarea Papei am acreditat la Vatican 16 colegi ziariști. Aici au fost puse niște limite la numărul de acreditări. Mie asta nu mi se pare normal, presa nu ar trebui îngrădită. Eu n-am mai auzit așa ceva, și am 23 de ani de televiziune”, a mai spus Naty Badea, pe rețelele sociale.

