Puya: „Nu cred că poate să fie vreun plan mai bun decât să stau acasă, cu familia” / Exclusiv

Adelina Duinea
.

Simplu, direct și fără artificii, Puya vorbește despre sărbători exact așa cum le trăiește: acasă, alături de familie. Pentru artist, Crăciunul și finalul de an nu înseamnă planuri complicate sau destinații exotice, ci timp petrecut cu cei dragi, mâncare gătită împreună, colinde și momente de liniște, completate de clasica privire aruncată spre televizor, în noaptea de Revelion.

Sărbători fără artificii: Puya, despre familie, copilărie și rezoluții care nu țin

În interviul de mai jos, Puya rememorează cu nostalgie iernile copilăriei, când zăpada era din belșug și distracția începea chiar la ieșirea din bloc, vorbește cu umor despre rezoluțiile de Anul Nou care rareori țin mai mult de câteva zile și transmite un mesaj sincer publicului de acasă. Fără clișee, dar cu multă autenticitate, artistul conturează o imagine firească a sărbătorilor, așa cum ar trebui ele să fie.

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine? Ce planuri ai pentru acest an, de Crăciun și Anul Nou?

Stau acasă, cu familia, așa arată sărbătorile pentru mine. Nu cred că poate să fie vreun plan mai bun ca acesta! Stau cu familia, gătim, mâncăm, mă uit la Revelion să văd dacă am cântat bine și tot așa.

Ce tradiții de sărbători respecți și de unde le-ai preluat?

Tai porcul, fac cârnați, ascult colinde, fac bradul, cam ce face toată lumea. Tradițiile le-am preluat de la strămoși.

Cum arătau sărbătorile pentru tine, în perioada copilăriei?

Era zăpadă multă, în primul rând. Aveam diferite activități. Acum îmi dau seama că mergeam la munte gratis! Acum, ca să duc copiii la un petic de zăpadă, mă costă o grămadă de bani. Atunci deschideam ușa de la bloc și eram în Sinaia, direct. Chiar aveam ce să fac!

Rezoluții pe anul 2026

Obișnuiești să-ți faci rezoluții pentru noul an? Ce îți propui în general?

Mereu se zice că de pe 1 nu mai bei, nu mai vorbești urât, muncești mai mult, te porți frumos. Pe 2 și 3 ianuarie începi să te gândești dacă e bine, iar pe 5 sau 6 ianuarie începi să faci tot ce făceai. Cam asta e! (râde)

De ce ar trebui cei de acasă să fie cu ochii pe momentul tău de la Revelion?

Și ce să facă? Dacă stai acasă și dai drumul la televizor, este clar că te uiți la Revelion! Altă variantă nu ai.

Un mesaj pentru cei de acasă, cu ocazia finalului de an.

Vă doresc sănătate, fericire, bucurie și împlinire. După o să vină și restul!

Foto: Antena 1

