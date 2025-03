Puya, prima reacție după ce s-a zvonit că divorțează de soția lui, Melinda: „Nici nu știu cum să încep”

În urmă cu doar câteva zile, Puya a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a postat un mesaj controversat pe contul său de socializare, cu ocazia lansării noii sale piese. Fanii s-au gândit imediat că artistul ar putea avea probleme în căsnicie și chiar s-au dus cu gândul la despărțire. Artistul a făcut acum primele declarații după zvonurile divorțului.

Puya, prima reacție după zvonurile divorțului

În urmă cu doar câteva zile, pe contul său de socializare, Puya a postat un mesaj controversat, cu ocazia lansării noii sale piese. Artistul spunea atunci că versurile piesei „E vina mea” au fost scrise într-o perioadă în care existau neînțelegeri în căsnicia sa cu Melina Gărdescu. Totuși, fanii s-au dus imediat cu gândul că aceștia ar avea probleme serioase în relație și chiar că au ajuns la divorț.

După toate aceste speculații, juratul de la X Factor a avut o primă reacție. A postat pe rețelele sociale un mesaj clar, în care ține să sublinieze faptul că nu este vorba de niciun divorț și că, de fapt, piesa a fost făcută într-un moment dificil din căsnicia cu Melinda.

„Am divorțat? Nici nu știu cum să încep, vă spun sincer. Am văzut că au apărut niște știri pe net că eu cu nevasta mea am divorțat după 14 ani de căsătorie. Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole Cherry, E vina mea!. Am scris la un moment dat acolo, pe YouTube, că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, na, lucruri care mă inspiră pe mine. Și așa or fi crezut oamenii că s-a întâmplat?

Cât de nebun să fii să o bagi pe nevasta ta în clip după ce divorțezi? Adică o bagi în clip ca să ce? Mai scoți niște bani pe ultima sută de metri, sau care-i faza? Adică, bă, n-ați văzut-o că era femeia în clip, acolo cu mine, jucam împreună. Cum să vă gândiți c-am divorțat? Mi se pare aiurea că trebuie să dau explicații la tâmpeniile astea, dar deja e puțin cam mult”, a transmis Puya, pe rețelele de socializare.

Cum își cresc Puya și Melinda cele trei fete

Povestea lor de dragoste a început în urmă cu aproape două decenii, iar acum formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Puya și soția lui, Melinda, au împreună trei fetițe superbe, iar despre creșterea lor a vorbit artistul, în cadrul unui podcast.

„Nici nu poți să-ți faci copilul neadaptat, să îi impui niște reguli de care societatea nu mai ține cont (…) Foarte mult timp, copiii mei nu au avut telefoane. Pandemia le-a pus telefoanele în mână și aveam mereu discuția asta că alții aveau și ele nu aveau și am zis să o mai țin eu așa, pentru că nu au ce să discute cu ăia (n.r. – cu alții copii de vârsta fetele lor)”, a declarat Puya, în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici.

Foto – Instagram/Captură Video

