Primele imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională

Arena Națională a devenit miercuri locul în care mii de oameni își pot lua rămas‑bun de la Mircea Lucescu, una dintre cele mai mari personalități ale fotbalului românesc.

Miercuri, 8 aprilie 2026, trupul neînsuflețit al legendarului antrenor a fost adus pe stadion în prezența familiei, iar suporterii au la dispoziție două zile pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte ca acesta să fie înmormântat vineri, la cimitirul Bellu.

Mircea Lucescu, omagiat pe Arena Națională înainte de ultimul drum

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns miercuri, în jurul orei 16:10, la Arena Națională. Alături de el se află familia, inclusiv fiul său, antrenorul Răzvan Lucescu. Sicriul a fost depus în incinta stadionului, unde suporterii vor putea veni să își ia rămas‑bun de la marele tehnician.



Accesul publicului este permis începând de miercuri, între orele 17:00 și 21:00, iar joi de la ora 10:00 până la ora 20:00, intrarea făcându-se pe la poarta din zona Maior Coravu. Vineri, Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum și înhumat în cimitirul Bellu, în cripta familiei.

Problemele de sănătate din ultimii ani

În ultimii ani, Mircea Lucescu s‑a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care i-au afectat activitatea profesională. A suferit intervenții cardiace, iar în perioada în care antrena în străinătate a avut episoade repetate de epuizare și dificultăți respiratorii. De asemenea, a fost nevoit să își întrerupă temporar activitatea la Dinamo Kiev din cauza stării fizice tot mai fragile. Chiar dacă a continuat să fie activ în fotbal, organismul său a resimțit tot mai puternic presiunea anilor și ritmul intens al carierei.

După meciul cu Turcia din 26 martie, starea lui Mircea Lucescu s‑a deteriorat vizibil, acuzând palpitații și o accentuare a tulburărilor de ritm cardiac, semne care au anticipat agravarea dramatică a situației sale medicale din săptămânile următoare.

Pe 3 aprilie, cu doar câteva ore înainte de a fi externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. Medicii au intervenit imediat și au reușit să îl resusciteze, însă la scurt timp a făcut un al doilea infarct. A fost transferat de urgență la Terapie Intensivă, unde echipele medicale au luptat continuu pentru a-i stabiliza starea.

Deși pe 4 aprilie părea să existe o ușoară ameliorare, situația s-a deteriorat în noaptea de 5 aprilie, când aritmiile au devenit severe și refractare la tratament. Mutat din nou la ATI, antrenorul a intrat într-o fază critică, iar pe 6 aprilie 2026 a fost declarat decesul.

Primele semne serioase apăruseră încă din februarie, când fusese internat de urgență din cauza unor tulburări de ritm cardiac. În martie, în cantonamentul de la Mogoșoaia, Lucescu a leșinat în timpul pregătirilor echipei naționale și a fost transportat imediat la spital. Era deja a treia internare într-o perioadă scurtă, iar medicii avertizaseră că starea sa era extrem de fragilă.

Moartea sa și reacția lumii fotbalului

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră legendară și un gol imens în fotbalul românesc și internațional.

Marți, 7 aprilie 2026, Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial dispariția celui care a marcat, prin talent și dedicare, istoria fotbalului românesc și european.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul SUUB.

Dispariția sa a provocat un val de reacții emoționante din partea foștilor elevi, colegi și suporteri, care l-au descris drept unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România.

„Nu-mi vine să cred! A fost un om extraordinar în viața mea. Un profesor, cum am mai spus și înainte. Speram că va avea puterea să treacă și peste acest examen foarte greu, dar din păcate astăzi a plecat de lângă noi. Vă rog frumos, eu de-abia pot să vorbesc. Eu doar atât spun. Am fost un copil pe care l-a crescut, l-a adus de la juniori direct la echipa mare. Atât pot să zic. A însemnat și vă insemna mereu ceva în sufletul mereu. A fost că un părinte, m-a crescut, m-a educat. Mi-e greu să vorbesc” – a transmis Gică Hagi, după moartea lui Lucescu.



Foto – Vlad Chirea / Libertatea

