Liviu Vârciu, mesaj dur și tăios primit de la fiica sa cea mare, Carmina

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, Carmina, și-a serbat recent ziua de naștere. Tânăra a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani și cu această ocazie Liviu Vârciu i-a fost alături. Carmina a postat o fotografie pe conturile de socializare în care apare alături de mama sa și în brațele tatălui său, iar alături a scris un mesaj surprinzător: „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but then I think about you dad, and remember that its not my fault because you lost something so special, its all yours (n.r.: De când eram mică, am vrut o familie unită în care să cresc, dar apoi mă gândesc la tine tată și îmi amintesc că nu e vina mea pentru că tu ai pierdut ceva atât de special, e toată doar a ta.”, – a scris Carmina pe contul ei oficial de Instagram.

Prietenii virtuali ai Carminei au reacționat imediat, lăsândi-i multe mesaje de încurajare: ”Rămâi puternică, minunato!”, ”Felicitări mamei tale care te-a crescut și educat singură și sunt sigură că nu a fost ușor… nopți nedormite, febră, primii dințișori, grădinița, scoala, nevoi… etc. Ai lângă tine un om minunat care s-a sacrificat pentru tine, mama ta, restul e apă de ploaie.”, ”Păcat! Tot respectul pentru mămica ta!”, ”Superbi! Eu am crescut fără ambii părinți așa că te înțeleg perfect. Capul sus!”, – i-au transmis internauții Carminei.

Liviu Vârciu are două fete, din două relații diferite. Dacă fiica cea mare, Carmina, are 17 ani, fiica cea mică a lui Liviu Vârciu, Anastasia, rodul poveștii de iubire trăită cu Anda Călin, va împlini 2 anișori în această toamnă.

Cu mult înainte de a ajunge la altar cu Adelina Pestrițu, încă de pe vremea cânt făcea furori cu formația L.A, Liviu Vârciu a trăit o poveste de dragoste cu Ramona Teiceanu, Ami așa cum o alintau cei apropiați, originară din Arad. În urma acestei romanțe s-a născut și prima fetiță a artistului: Carmina.

Sursă foto: Instagram, Arhivă