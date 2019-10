Lidia Buble dezvăluie motivul pentru care nu se căsătorește cu Răzvan Simion: ”Surorile râd de mine că rămân fată bătrână”

Lidia Buble a dezvăluit care sunt motivele care o țin, cel puțin deocamdată, departe de căsătorie. Artista iubește copiii, așteaptă să îmbrace rochia de mireasă, dar toate la timpul lor: „Încă nu simt că trebuie să fac pasul ăsta. De obicei, nu-mi planific lucrurile, îmi place să se întâmple totul natural, când o vrea Dumnezeu să mă binecuvânteze cu copii, sunt bineveniți. Dar sunt mai de modă veche eu, întâi căsătoria, apoi copiii. Sinceră să fiu, parcă aș mai vrea să copilăresc puțin. Încă mă simt eu un copil.” – a mărturisit Lidia Buble pentru Libertatea.

Lidia Buble recunoaște că are o oarecare teamă față de căsătorie: „Sinceră să fiu, acum, dacă ar veni cu inelul, nu cred că m-aș mărita. Nu pentru că nu țin la persoana de lângă mine, dar, cumva, îmi e și teamă de pasul ăsta, mă simt efectiv copil. Nu simt că este pentru mine, dar nu se știe niciodată… Așa spun acum, dar când o să fiu pusă în fața faptului împlinit, nu știu ce o să fac”.

Lidia Buble provine dintr-o tradițională și chiar dacă surorile sale sunt căsătorite, artista nu se lasă impulsionată: „Din familie, am mai rămas nemăritate eu și Lorena, sora cea mică, dar ea mai are școală, e abia în clasa a X-a. Surorile mai râd de mine că rămân fată bătrână. Societatea pune uneori presiune pe umerii mei, dar cred că pasul acesta este unul foarte important și când va fi să-l fac, vreau să-l fac pentru toată viața, să fiu sigură 100% că vreau să-l fac. În plus, întotdeauna mi-am dorit să fiu atât de înnebunită, încât să-l cer eu pe el” – a mai spus artista pentru sursa citată.

Lidia Buble și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai frumoase, solide și energice cupluri din showbizz-ul autohton. În ciuda diferenței de vârstă de aproape 13 ani, cei doi sunt împreună de mult timp și au reușit să depășească toate obstacolele întâmpinate. În anul 2015, Răzvan Simion s-a despărţit de soţia sa, Diana, după 15 ani de căsătorie. Prezentatorul de televiziune are doi copii din primul mariaj: Ianca şi Tudor, care locuiesc cu mama lor la Timișoara. Diana Simion și-a refăcut viața sentimentală și tocmai s-a afișat alături de noul său iubit.

Vezi imagini cu Lidia Buble și Răzvan Simion în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

