Home > Vedete > Româneşti > Legendarul saxofonist Sonny Rollins a murit la 95 de ani

Legendarul saxofonist Sonny Rollins a murit la 95 de ani

Raluca Vițu
Sonny Rollins, legendarul saxofonist tenor și unul dintre ultimii titani ai erei bebop, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. Considerat un geniu neobosit al muzicii internaționale, artistul s-a stins din viață luni, la locuința sa din Woodstock, New York, lăsând în urmă o carieră monumentală de peste jumătate de secol în care a redefinit granițele jazzului.

Vestea a fost confirmată oficial de purtătoarea sa de cuvânt, Terri Hinte, care a precizat că, deși nu a existat o cauză specifică a decesului, Rollins fusese imobilizat la domiciliu în ultimii doi ani din cauza unor probleme de sănătate acumulate odată cu vârsta.

O viață dedicată improvizației și refuzul de a se plafona

De la statutul de adolescent fenomen și până la experimentele curajoase cu free jazz, Sonny Rollins a fost venerat la nivel mondial pentru tehnica sa impecabilă și abilitatea rară de a improviza. Alături de monștri sacri precum John Coltrane și Charlie Parker, el a modelat istoria saxofonului și a influențat generații întregi de muzicieni, inclusiv din zona muzicii rock, fanii Rolling Stones amintindu-și cu emoție de soloul său melancolic de pe piesa „Waiting on a Friend”.

Cu toate acestea, în ciuda succesului uriaș și a premiilor Grammy din palmares, Rollins a rămas până în ultima clipă un artist extrem de autocritic, aflat într-o permanentă căutare a perfecțiunii. Refuza adesea să își asculte vechile înregistrări și prefera să privească doar spre viitor.

„Nu mă consider un muzician care a învățat atât de mult pe cât și-ar fi dorit să învețe”, declara marele artist într-un interviu acordat în anul 2007 pentru The Associated Press.

Acest spirit de căutător l-a făcut să se descrie mereu ca fiind „o lucrare în continuă desfășurare”, respingând ideea de a se cantona într-un singur stil sau de a livra publicului doar ceea ce era previzibil și confortabil.

Conexiunea cu divinitatea și drama din 11 septembrie

Deși a urcat pe marile scene până la vârsta de 80 de ani, o afecțiune severă la plămâni, fibroza pulmonară, l-a obligat să se retragă din activitate. A susținut ultimul concert în 2012, iar doi ani mai târziu a pus definitiv saxofonul în toc. Dorul de muzică și de conexiunea pe care o crea prin intermediul ei a rămas însă uriaș. Într-o confesiune tulburătoare făcută publică în paginile cotidianului New York Times, Rollins explica ce însemna pentru el actul de a cânta în aer liber și cum trecea această experiență dincolo de simplul act artistic.

„Am susținut câteva concerte la începutul carierei în care cântam în aer liber, după-amiaza. Puteam să privesc cerul și simțeam o conexiune; simțeam că fac parte din ceva. Nu din mulțime. Din ceva mai mare”, mărturisea legendarul saxofonist în 2020.

Unul dintre cele mai intense momente din întreaga sa biografie rămâne legat de atentatele din 11 septembrie 2001. Locuind la doar câteva străzi de Ground Zero, Rollins a fost evacuat din apartamentul său, însă a refuzat să își anuleze concertul programat în Boston la doar patru zile după atacuri, urcând pe scenă la îndemnul soției și impresarei sale, Lucille, cea care avea să se stingă din viață câțiva ani mai târziu, în 2004.

Spectacolul de atunci a devenit un simbol al rezilienței prin artă și s-a transformat în albumul live premiat cu Grammy, „Without a Song”.

